Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:33
Re: Monobank
Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:39
Re: Monobank
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:50
Re: Monobank
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:26
Re: Monobank
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