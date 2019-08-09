|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:33
Stringer написав: Karmik написав: WachtAmRhein написав:
Ни в каких не снимаем. Что за тупость снимать наличку с комиссией?
Хм, а что есть вариант снять без комиссии ? Интересно увидеть где это так.
та в половине банков украины - перекинули на любую карту, с которой снятие без комиссии, и вперед
Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
-
platan_av
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 15.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:39
Karmik написав:это именно в приватовских или любых ?
Zochan написав:у всіх
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:49
онли альфа?
много еще вас ждет нового и приятного
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:50
platan_av написав:
Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.
Далеко не только. При правильном подходе к вопросу можно использовать довольно большое количество банков
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2624
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:26
Flamingo написав:
При правильном подходе к вопросу
При правильном подходе к вопросу и в привате можно нормально снимать.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2233
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:35
curiousobro написав: Flamingo написав:
При правильном подходе к вопросу
При правильном подходе к вопросу и в привате можно нормально снимать.
Как бы не совсем в примате..)
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4009
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:57
guntherhouse777 написав: curiousobro написав: Flamingo написав:
При правильном подходе к вопросу
При правильном подходе к вопросу и в привате можно нормально снимать.
Как бы не совсем в примате..)
Имелось ввиду, шо нуна расставить 4..30 столбикофф по 1мес депо
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28860
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2308 раз.
- Подякували: 3341 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:38
Flamingo написав: platan_av написав:
Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.
Далеко не только. При правильном подходе к вопросу можно использовать довольно большое количество банков
Можете не быть голословным?
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
-
platan_av
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 15.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:57
platan_av написав: Flamingo написав: platan_av написав:
Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.
Далеко не только. При правильном подходе к вопросу можно использовать довольно большое количество банков
Можете не быть голословным?
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Вам надо научиться просить более учтивым тоном
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9660
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 сер, 2019 13:17
platan_av написав:
Можете не быть голословным?
А какие банки вы уже проанализировали?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28860
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2308 раз.
- Подякували: 3341 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|