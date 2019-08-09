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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1429143014311432
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:33

Re: Monobank

Stringer написав:
  Karmik написав:
  WachtAmRhein написав:Ни в каких не снимаем. Что за тупость снимать наличку с комиссией?

Хм, а что есть вариант снять без комиссии ? Интересно увидеть где это так.

та в половине банков украины - перекинули на любую карту, с которой снятие без комиссии, и вперед
Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.

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platan_av
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:39

Re: Monobank

Karmik написав:это именно в приватовских или любых ?

Zochan написав:у всіх
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:49

онли альфа?
много еще вас ждет нового и приятного :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:50

Re: Monobank

  platan_av написав:Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.
Далеко не только. При правильном подходе к вопросу можно использовать довольно большое количество банков
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:26

Re: Monobank

  Flamingo написав:При правильном подходе к вопросу

При правильном подходе к вопросу и в привате можно нормально снимать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:35

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:При правильном подходе к вопросу

При правильном подходе к вопросу и в привате можно нормально снимать.


Как бы не совсем в примате..)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:57

  guntherhouse777 написав:
  curiousobro написав:
  Flamingo написав:При правильном подходе к вопросу

При правильном подходе к вопросу и в привате можно нормально снимать.


Как бы не совсем в примате..)

Имелось ввиду, шо нуна расставить 4..30 столбикофф по 1мес депо :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:38

Re: Monobank

Flamingo написав:
  platan_av написав:Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.
Далеко не только. При правильном подходе к вопросу можно использовать довольно большое количество банков
Можете не быть голословным?

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platan_av
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:57

  platan_av написав:
Flamingo написав:
  platan_av написав:Не совсем так. Половина банков где обналичивание без комиссии берет 0.5% за вход. А так только Алла на пакете ультра и выше. Возможно кто то ещё.
Далеко не только. При правильном подходе к вопросу можно использовать довольно большое количество банков
Можете не быть голословным?

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Вам надо научиться просить более учтивым тоном ;-)
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:17

Re: Monobank

  platan_av написав:Можете не быть голословным?

А какие банки вы уже проанализировали?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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