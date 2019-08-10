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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:57
А вы можете убрать свое "Отправлено с тапатапка"?
И он не голословен, его слова поддерживаются другими форумчанами. Я тут недавно и в <5 темах банков отписался, и то - мин. 1 такой банк в них есть.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:55
Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
Слава Україні! /читаю усіх/
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