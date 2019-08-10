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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:07
приват и дедукция
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:57
platan_av написав:
Flamingo написав:Далеко не только. При правильном подходе к вопросу можно использовать довольно большое количество банков
Можете не быть голословным?
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
А вы можете убрать свое "Отправлено с тапатапка"?
И он не голословен, его слова поддерживаются другими форумчанами. Я тут недавно и в <5 темах банков отписался, и то - мин. 1 такой банк в них есть.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 16:55
Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:00
Укргазбанк, зарплатная карта
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:08
Pupsik написав:
Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
один так один.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:20
Pupsik
Держите ещё один - Конкорд
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:32
Pupsik написав:
Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
пакетная дебетка Альфы,Альфа-пенсия и Погорелец
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:43
Pupsik написав:
Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
Если для вас есть только один банк - приматбанк, то вариантов действительно нет...
Ваш вопрос говорит именно о таком понимании финансового рынка страны.
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Vorlon
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:45
Pupsik написав:
Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
фууух, мою квадригу по одному ни разу не назвали
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:14
Vorlon написав: Pupsik написав:
Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
Если для вас есть только один банк - приматбанк, то вариантов действительно нет...
Ваш вопрос говорит именно о таком понимании финансового рынка страны.
Можно еще через аптечный ларек обналичивать....
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ROLF
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