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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1431143214331434>
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:07

приват и дедукция :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:57

  platan_av написав:
Flamingo написав:Далеко не только. При правильном подходе к вопросу можно использовать довольно большое количество банков
Можете не быть голословным?

Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk


А вы можете убрать свое "Отправлено с тапатапка"?
И он не голословен, его слова поддерживаются другими форумчанами. Я тут недавно и в <5 темах банков отписался, и то - мин. 1 такой банк в них есть.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:55

Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:00

Re: Monobank

Укргазбанк, зарплатная карта
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:08

  Pupsik написав:Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.

один так один.
ТАС
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:20

Pupsik
Держите ещё один - Конкорд
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:32

  Pupsik написав:Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.

пакетная дебетка Альфы,Альфа-пенсия и Погорелец
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:43

  Pupsik написав:Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.

Если для вас есть только один банк - приматбанк, то вариантов действительно нет...

Ваш вопрос говорит именно о таком понимании финансового рынка страны.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:45

  Pupsik написав:Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.

фууух, мою квадригу по одному ни разу не назвали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:14

  Vorlon написав:
  Pupsik написав:Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.

Если для вас есть только один банк - приматбанк, то вариантов действительно нет...

Ваш вопрос говорит именно о таком понимании финансового рынка страны.

Можно еще через аптечный ларек обналичивать....
ROLF
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