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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 18:28
а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 10 сер, 2019 18:52
Додано: Суб 10 сер, 2019 19:00
а если с Мони на Пумбу, а потом снятие через банкомат? тож без комиса?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 10 сер, 2019 19:52
Re: Monobank
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