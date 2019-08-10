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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1431143214331434
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:28

а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:52

  Pupsik написав:а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?

Конечно. Почему нет? Прям аппликухой Пумбы и снимаю с мони. Усё летает. Комис =0
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:00

  Flamingo написав:
  Pupsik написав:а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?

Конечно. Почему нет? Прям аппликухой Пумбы и снимаю с мони.


а если с Мони на Пумбу, а потом снятие через банкомат? тож без комиса?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:52

Re: Monobank

Pupsik написав:
  Flamingo написав:
  Pupsik написав:а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?

Конечно. Почему нет? Прям аппликухой Пумбы и снимаю с мони.


а если с Мони на Пумбу, а потом снятие через банкомат? тож без комиса?
Думаю имелось ввиду "перевожу" :)
qwe_ua
 
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