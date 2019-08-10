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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 18:28
а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:52
Pupsik написав:
а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?
Конечно. Почему нет? Прям аппликухой Пумбы и снимаю с мони. Усё летает. Комис =0
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Flamingo
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Додано: Суб 10 сер, 2019 19:00
Flamingo написав: Pupsik написав:
а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?
Конечно. Почему нет? Прям аппликухой Пумбы и снимаю с мони
.
а если с Мони на Пумбу, а потом снятие через банкомат? тож без комиса?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Суб 10 сер, 2019 19:52
Pupsik написав: Flamingo написав: Pupsik написав:
а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?
Конечно. Почему нет? Прям аппликухой Пумбы и снимаю с мони
.
а если с Мони на Пумбу, а потом снятие через банкомат? тож без комиса?
Думаю имелось ввиду "перевожу"
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qwe_ua
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Додано: Суб 10 сер, 2019 20:51
KVV написав: Pupsik написав:
Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
один так один.
ТАС
Напрямую на карту? Я только транзитом знаю.
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Bosstone
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:14
Bosstone написав:
Напрямую на карту? Я только транзитом знаю.
Потому я написал:
Flamingo написав:
При правильном подходе
к вопросу можно...
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Flamingo
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:25
Pupsik написав: Flamingo написав: Pupsik написав:
а всеКарту ПУМБа, можна використовувати для виведення коштів з монокарти ?
Конечно. Почему нет? Прям аппликухой Пумбы и снимаю с мони
.
а если с Мони на Пумбу, а потом снятие через банкомат? тож без комиса?
Возможен теховер. Для пумбы перевод аппликухой Мони - чистый р2р (сама апликуха Пумбы использует похожий, но иной путь). Решать Вам, но снимать со всеКарта сразу после перевода апликухой Мони лично я бы не рисковал.
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Flamingo
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:46
Bosstone написав: KVV написав:
ТАС
Напрямую на карту? Я только транзитом знаю.
У меня - напрямую. Разные карты - разные тарифы.
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Slx
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