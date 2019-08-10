за 1-2 я вам не подскажу, но за месяц можно (через депозит) - это если чисто через приват, а так есть разные тропки, но тогда приват лишний выйдет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 00:52
за 1-2 я вам не подскажу, но за месяц можно (через депозит) - это если чисто через приват, а так есть разные тропки, но тогда приват лишний выйдет.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:17
Re: Monobank
Ребят подскажите в онлайне можно вестерн принимать ? и можно ли это делать на виртуальную карту? что бы счет был именно в долларах
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