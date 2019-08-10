за 1-2 я вам не подскажу, но за месяц можно (через депозит) - это если чисто через приват, а так есть разные тропки, но тогда приват лишний выйдет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 00:52
за 1-2 я вам не подскажу, но за месяц можно (через депозит) - это если чисто через приват, а так есть разные тропки, но тогда приват лишний выйдет.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 11 сер, 2019 10:17
Re: Monobank
Ребят подскажите в онлайне можно вестерн принимать ? и можно ли это делать на виртуальную карту? что бы счет был именно в долларах
Додано: Нед 11 сер, 2019 11:41
Очень разочарована в банке
Очень разочарована в банке
09.08.2019 года с моего банковского счета сняли деньги путем мошенничества. Воры совершили несколько транзакций на моих глазах. Я сразу обратилась в поддержку от которой добилась направления в отделение банка. Сотрудники банка не смогли мне оказать действенную помощь и были безразличны к моему вопросу. Кроме утверждения о том, что деньги безвозвратно потеряны и отсылки в полицию я от них не смогла добиться ничего, ни блокировки платежа, ни информации и помощи о том, какие действия нужно предпринять чтобы вернуть мои деньги.
Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Очень разочарована в банке, который позиционирует себя как самый продвинутый банк в Украине, а по факту не имеет действенных способов для помощи клиентам в таких ситуациях и отношение в отделении банка при физическом контакте с сотрудником оставляет желать лучшего.
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:39
amresh1
В чем состояло мошенничество?
Для оспаривания транзакции необходимы доказательства, подтверждающие мошенничество.
Востаннє редагувалось Bosstone в Нед 11 сер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:40
Re: Monobank
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:03
Если транзакции - покупки в магазине - в приложении иногда свайпом можно увидеть где магазин находится. Полиция легко с этим может найти человека на съемке видеокамеры.
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:29
Может, если платеж еще не отправлен. И многие банки это делают, если вы успеете вовремя позвонить. Более того некоторые банки крупные и подозрительные платежи приостанавливают и уточняют у владельца или это он их инициирует.
Тут скорее вопрос о деталях, как именно мошенники совершали транзакцию, если из приложения, то очень странно как они умудрились узнать пароль клиента. Если же мошенничество произошло с использованием карты, то следует написать заявление в банк на то, что карточка была скомпрометирована и потребовать отменить транзакцию с проведением расследования, с немедленным блокированием старой карты и перевыпуском новой.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:33
Если у банка нет доказательств того, что вы сообщили мошенникам конфиденциальную информацию по вашей карте и незамедлительно сообщили в банк об операциях с картой, которые вы не проводили, то вам нужно обратиться в полицию (можно прямо на сайте киберполиции) и далее в суд с требованием восстановить остаток средств на карте.
Суд будет на вашей стороне.
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:41
Не хотите рассказать детальнее?
Что-то типа "Позвонили из службы безопасности банка, попросили назвать PIN-код карты и все реквизиты"?
Какие именно транзакции совершили "на Ваших глазах"? Т.е. Вы наблюдали, как снимают Ваши деньги?
Почему сразу не позвонили на поддержку и не дали команду заблокировать карту?
Много вопросов...
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:47
Re: Monobank
Смешные люди, вы на полном серьезе обсуждаете вброс учетки с одним единственным сомнительным сообщением на форуме?
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