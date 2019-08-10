Додано: Нед 11 сер, 2019 11:41

Очень разочарована в банке

09.08.2019 года с моего банковского счета сняли деньги путем мошенничества. Воры совершили несколько транзакций на моих глазах. Я сразу обратилась в поддержку от которой добилась направления в отделение банка. Сотрудники банка не смогли мне оказать действенную помощь и были безразличны к моему вопросу. Кроме утверждения о том, что деньги безвозвратно потеряны и отсылки в полицию я от них не смогла добиться ничего, ни блокировки платежа, ни информации и помощи о том, какие действия нужно предпринять чтобы вернуть мои деньги.

Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Очень разочарована в банке, который позиционирует себя как самый продвинутый банк в Украине, а по факту не имеет действенных способов для помощи клиентам в таких ситуациях и отношение в отделении банка при физическом контакте с сотрудником оставляет желать лучшего.