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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1433143414351436 Додано: Нед 11 сер, 2019 14:06 Stringer написав: Смешные люди, вы на полном серьезе обсуждаете вброс учетки с одним единственным сомнительным сообщением на форуме? Смешные люди, вы на полном серьезе обсуждаете вброс учетки с одним единственным сомнительным сообщением на форуме?

самое интересное другое.

это же банк типа без отделений

как служба поддержки могла отправить решать проблему в отделение? а как же КОНЦЕПЦИЯ? самое интересное другое.это же банк типа без отделенийкак служба поддержки могла отправить решать проблему в отделение? а как же КОНЦЕПЦИЯ? mephala Повідомлень: 5180 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 14:39 amresh1 Разводной пост без подробностей.

Кто снял? Как снял? Где снял? Откуда узнал пин код карты и код разблокировки телефона?

И.Т.Д. И.Т.П.

Женщина не морочьте нам голову и не делайте нам нервы. Разводной пост без подробностей.Кто снял? Как снял? Где снял? Откуда узнал пин код карты и код разблокировки телефона?И.Т.Д. И.Т.П.Женщина не морочьте нам голову и не делайте нам нервы. Maksi2 Повідомлень: 74 З нами з: 18.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 15:10 ol_zy написав: Faceless написав: amresh1 написав: Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут?

Нет, не может. Это ж вам не письмо на Укрпочте какое-то Нет, не может. Это ж вам не письмо на Укрпочте какое-то

Может, если платеж еще не отправлен. И многие банки это делают, если вы успеете вовремя позвонить. Более того некоторые банки крупные и подозрительные платежи приостанавливают и уточняют у владельца или это он их инициирует.

Тут скорее вопрос о деталях, как именно мошенники совершали транзакцию, если из приложения, то очень странно как они умудрились узнать пароль клиента. Если же мошенничество произошло с использованием карты, то следует написать заявление в банк на то, что карточка была скомпрометирована и потребовать отменить транзакцию с проведением расследования, с немедленным блокированием старой карты и перевыпуском новой. Может, если платеж еще не отправлен. И многие банки это делают, если вы успеете вовремя позвонить. Более того некоторые банки крупные и подозрительные платежи приостанавливают и уточняют у владельца или это он их инициирует.Тут скорее вопрос о деталях, как именно мошенники совершали транзакцию, если из приложения, то очень странно как они умудрились узнать пароль клиента. Если же мошенничество произошло с использованием карты, то следует написать заявление в банк на то, что карточка была скомпрометирована и потребовать отменить транзакцию с проведением расследования, с немедленным блокированием старой карты и перевыпуском новой.

Судя по описанию, речь не о межбанковском переводе (воровство подобным образом было бы крайне рискованным, получатель сразу идентифицируется), а карточном переводе. Заявление написать то можно, и карту можно (и нужно) блокировать, но вот ждать "отмены транзакции" дело гиблое Судя по описанию, речь не о межбанковском переводе (воровство подобным образом было бы крайне рискованным, получатель сразу идентифицируется), а карточном переводе. Заявление написать то можно, и карту можно (и нужно) блокировать, но вот ждать "отмены транзакции" дело гиблое Faceless

Модератор Повідомлень: 25297 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5950 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1433143414351436 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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