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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1433143414351436
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:06

  Stringer написав:Смешные люди, вы на полном серьезе обсуждаете вброс учетки с одним единственным сомнительным сообщением на форуме?

самое интересное другое.
это же банк типа без отделений
как служба поддержки могла отправить решать проблему в отделение? а как же КОНЦЕПЦИЯ? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:39

amresh1 Разводной пост без подробностей.
Кто снял? Как снял? Где снял? Откуда узнал пин код карты и код разблокировки телефона?
И.Т.Д. И.Т.П.
Женщина не морочьте нам голову и не делайте нам нервы. :lol:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:10

  ol_zy написав:
  Faceless написав:
  amresh1 написав:Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут?

Нет, не может. Это ж вам не письмо на Укрпочте какое-то

Может, если платеж еще не отправлен. И многие банки это делают, если вы успеете вовремя позвонить. Более того некоторые банки крупные и подозрительные платежи приостанавливают и уточняют у владельца или это он их инициирует.
Тут скорее вопрос о деталях, как именно мошенники совершали транзакцию, если из приложения, то очень странно как они умудрились узнать пароль клиента. Если же мошенничество произошло с использованием карты, то следует написать заявление в банк на то, что карточка была скомпрометирована и потребовать отменить транзакцию с проведением расследования, с немедленным блокированием старой карты и перевыпуском новой.

Судя по описанию, речь не о межбанковском переводе (воровство подобным образом было бы крайне рискованным, получатель сразу идентифицируется), а карточном переводе. Заявление написать то можно, и карту можно (и нужно) блокировать, но вот ждать "отмены транзакции" дело гиблое
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:35

  Bosstone написав:Напрямую на карту? Я только транзитом знаю.

Звичайно, що через Ощадний

  Pupsik написав:а если с Мони на Пумбу, а потом снятие через банкомат? тож без комиса?

Треба навпаки - Пумбою Онлайн стягнути кошти з Моно і можна одразу знімати.
Перевірено.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:53

  KVV написав:
  Bosstone написав:Напрямую на карту? Я только транзитом знаю.

Звичайно, що через Ощадний

Не подходит. Просили напрямую.
  KVV написав:
  Pupsik написав:Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.

один так один.
ТАС
Bosstone
 
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