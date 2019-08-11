Faceless написав: amresh1 написав: Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут?

Нет, не может. Это ж вам не письмо на Укрпочте какое-то Нет, не может. Это ж вам не письмо на Укрпочте какое-то

Может, если платеж еще не отправлен. И многие банки это делают, если вы успеете вовремя позвонить. Более того некоторые банки крупные и подозрительные платежи приостанавливают и уточняют у владельца или это он их инициирует.Тут скорее вопрос о деталях, как именно мошенники совершали транзакцию, если из приложения, то очень странно как они умудрились узнать пароль клиента. Если же мошенничество произошло с использованием карты, то следует написать заявление в банк на то, что карточка была скомпрометирована и потребовать отменить транзакцию с проведением расследования, с немедленным блокированием старой карты и перевыпуском новой.