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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:06
Stringer написав:
Смешные люди, вы на полном серьезе обсуждаете вброс учетки с одним единственным сомнительным сообщением на форуме?
самое интересное другое.
это же банк типа без отделений
как служба поддержки могла отправить решать проблему в отделение? а как же КОНЦЕПЦИЯ?
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mephala
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:39
amresh1
Разводной пост без подробностей.
Кто снял? Как снял? Где снял? Откуда узнал пин код карты и код разблокировки телефона?
И.Т.Д. И.Т.П.
Женщина не морочьте нам голову и не делайте нам нервы.
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Maksi2
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Додано: Нед 11 сер, 2019 15:10
ol_zy написав: Faceless написав: amresh1 написав:
Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут?
Нет, не может. Это ж вам не письмо на Укрпочте какое-то
Может, если платеж еще не отправлен. И многие банки это делают, если вы успеете вовремя позвонить. Более того некоторые банки крупные и подозрительные платежи приостанавливают и уточняют у владельца или это он их инициирует.
Тут скорее вопрос о деталях, как именно мошенники совершали транзакцию, если из приложения, то очень странно как они умудрились узнать пароль клиента. Если же мошенничество произошло с использованием карты, то следует написать заявление в банк на то, что карточка была скомпрометирована и потребовать отменить транзакцию с проведением расследования, с немедленным блокированием старой карты и перевыпуском новой.
Судя по описанию, речь не о межбанковском переводе (воровство подобным образом было бы крайне рискованным, получатель сразу идентифицируется), а карточном переводе. Заявление написать то можно, и карту можно (и нужно) блокировать, но вот ждать "отмены транзакции" дело гиблое
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Faceless
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:35
Bosstone написав:
Напрямую на карту? Я только транзитом знаю.
Звичайно, що через Ощадний
Pupsik написав:
а если с Мони на Пумбу, а потом снятие через банкомат? тож без комиса?
Треба навпаки - Пумбою Онлайн стягнути кошти з Моно і можна одразу знімати.
Перевірено.
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KVV
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:53
KVV написав: Bosstone написав:
Напрямую на карту? Я только транзитом знаю.
Звичайно, що через Ощадний
Не подходит. Просили напрямую.
KVV написав: Pupsik написав:
Назвіть, будь ласка, хоча би один банк, на картковий рахунок якого можна було закинути кошти з монокарти без комісії, а потім зняти в банкоматі без комісії.
один так один.
ТАС
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Bosstone
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:23
А можно узнать в какие банки можно позвонить на горячку и отменить сэп ?
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demichh
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:32
demichh написав:
А можно узнать в какие банки можно позвонить на горячку и отменить сэп ?
В Приваті СЕП уходить на наступний день, але чи можна відмінити ще те питання
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KVV
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Додано: Нед 11 сер, 2019 19:21
KVV написав: demichh написав:
А можно узнать в какие банки можно позвонить на горячку и отменить сэп ?
В Приваті СЕП уходить на наступний день, але чи можна відмінити ще те питання
В Привате - можно. Несколько раз это делал.
А вот в "Альфе" уже через 5 минут звонить поздно (хоть деньги еще не ушли). Тоже проверено, один раз, но запомнил надолго (случайно сделал перевод с кредитки вместо дебетовой на крупную сумму).
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Искатель
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:01
Искатель написав:
В Привате - можно. Несколько раз это делал.
А вот в "Альфе" уже через 5 минут звонить поздно (хоть деньги еще не ушли). Тоже проверено, один раз, но запомнил надолго (случайно сделал перевод с кредитки вместо дебетовой на крупную сумму).
Если деньги еще не ушли - можно было успеть пополнить, так? Или вы рашевое пополнение как раз и не забыли?
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Додано: Нед 11 сер, 2019 22:05
Як з Моно вивести кошти? Сеп на Альфу?
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