В эксиме и ощаде отменял, но как юр. лицо.
Звонил не в кал, а своему манагеру.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 00:19
В эксиме и ощаде отменял, но как юр. лицо.
Звонил не в кал, а своему манагеру.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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