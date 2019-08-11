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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1434143514361437
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 00:19

  demichh написав:А можно узнать в какие банки можно позвонить на горячку и отменить сэп ?

В эксиме и ощаде отменял, но как юр. лицо.
Звонил не в кал, а своему манагеру.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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