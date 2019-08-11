|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 00:19
demichh написав:
А можно узнать в какие банки можно позвонить на горячку и отменить сэп ?
В эксиме и ощаде отменял, но как юр. лицо.
Звонил не в кал, а своему манагеру.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5385
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 353 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 08:39
Bosstone разве моего заявления, как владельца счета, и моего звонка в поддержку в течении первых трех минут после транзакции недостаточно?
-
amresh1
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 11.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:32
Искатель написав: amresh1 написав:
Очень разочарована в банке
09.08.2019 года с моего банковского счета сняли деньги путем мошенничества. Воры совершили несколько транзакций на моих глазах. Я сразу обратилась в поддержку от которой добилась направления в отделение банка. Сотрудники банка не смогли мне оказать действенную помощь и были безразличны к моему вопросу. Кроме утверждения о том, что деньги безвозвратно потеряны и отсылки в полицию я от них не смогла добиться ничего, ни блокировки платежа, ни информации и помощи о том, какие действия нужно предпринять чтобы вернуть мои деньги.
Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Очень разочарована в банке, который позиционирует себя как самый продвинутый банк в Украине, а по факту не имеет действенных способов для помощи клиентам в таких ситуациях и отношение в отделении банка при физическом контакте с сотрудником оставляет желать лучшего.
Не хотите рассказать детальнее?
Что-то типа "Позвонили из службы безопасности банка, попросили назвать PIN-код карты и все реквизиты"?
Какие именно транзакции совершили "на Ваших глазах"? Т.е. Вы наблюдали, как снимают Ваши деньги?
Почему сразу не позвонили на поддержку и не дали команду заблокировать карту?
Много вопросов...
Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку...
-
amresh1
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 11.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:23
amresh1 написав: Искатель написав: amresh1 написав:
Очень разочарована в банке
09.08.2019 года с моего банковского счета сняли деньги путем мошенничества. Воры совершили несколько транзакций на моих глазах. Я сразу обратилась в поддержку от которой добилась направления в отделение банка. Сотрудники банка не смогли мне оказать действенную помощь и были безразличны к моему вопросу. Кроме утверждения о том, что деньги безвозвратно потеряны и отсылки в полицию я от них не смогла добиться ничего, ни блокировки платежа, ни информации и помощи о том, какие действия нужно предпринять чтобы вернуть мои деньги.
Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Очень разочарована в банке, который позиционирует себя как самый продвинутый банк в Украине, а по факту не имеет действенных способов для помощи клиентам в таких ситуациях и отношение в отделении банка при физическом контакте с сотрудником оставляет желать лучшего.
Не хотите рассказать детальнее?
Что-то типа "Позвонили из службы безопасности банка, попросили назвать PIN-код карты и все реквизиты"?
Какие именно транзакции совершили "на Ваших глазах"? Т.е. Вы наблюдали, как снимают Ваши деньги?
Почему сразу не позвонили на поддержку и не дали команду заблокировать карту?
Много вопросов...
Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку...
Ага, аленям почему то кажется, что нужно быть продвинутым миллионером айтишником, чтобы запомнить и выучить наконец основное правило безопасности - никогда не диктовать пароли мошенникам звонящим по телефону
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9671
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 1363 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:45
Stringer 100%
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2579
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:45
Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает?
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:48
Slx написав:
Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает?
Кредитные на 4% болнее ... Типа шутка
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1167
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1963 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:49
Slx написав:
Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает?
Конечно есть. За кредитные ещё и комисы дополнительные могут возникнуть, а если долг не гасить то ещё и проценты с штрафами, пенями и неустойками появиться. В общем кредитные - дороже обходятся
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2636
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|