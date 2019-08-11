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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1435143614371438> Додано: Пон 12 сер, 2019 00:19 demichh написав: А можно узнать в какие банки можно позвонить на горячку и отменить сэп ? А можно узнать в какие банки можно позвонить на горячку и отменить сэп ?

В эксиме и ощаде отменял, но как юр. лицо.

Звонил не в кал, а своему манагеру. В эксиме и ощаде отменял, но как юр. лицо.Звонил не в кал, а своему манагеру. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5385 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 08:39 Bosstone разве моего заявления, как владельца счета, и моего звонка в поддержку в течении первых трех минут после транзакции недостаточно? amresh1 Повідомлень: 4 З нами з: 11.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 09:32 Искатель написав: amresh1 написав: Очень разочарована в банке

09.08.2019 года с моего банковского счета сняли деньги путем мошенничества. Воры совершили несколько транзакций на моих глазах. Я сразу обратилась в поддержку от которой добилась направления в отделение банка. Сотрудники банка не смогли мне оказать действенную помощь и были безразличны к моему вопросу. Кроме утверждения о том, что деньги безвозвратно потеряны и отсылки в полицию я от них не смогла добиться ничего, ни блокировки платежа, ни информации и помощи о том, какие действия нужно предпринять чтобы вернуть мои деньги.

Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Очень разочарована в банке, который позиционирует себя как самый продвинутый банк в Украине, а по факту не имеет действенных способов для помощи клиентам в таких ситуациях и отношение в отделении банка при физическом контакте с сотрудником оставляет желать лучшего. Очень разочарована в банке09.08.2019 года с моего банковского счета сняли деньги путем мошенничества. Воры совершили несколько транзакций на моих глазах. Я сразу обратилась в поддержку от которой добилась направления в отделение банка. Сотрудники банка не смогли мне оказать действенную помощь и были безразличны к моему вопросу. Кроме утверждения о том, что деньги безвозвратно потеряны и отсылки в полицию я от них не смогла добиться ничего, ни блокировки платежа, ни информации и помощи о том, какие действия нужно предпринять чтобы вернуть мои деньги.Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Очень разочарована в банке, который позиционирует себя как самый продвинутый банк в Украине, а по факту не имеет действенных способов для помощи клиентам в таких ситуациях и отношение в отделении банка при физическом контакте с сотрудником оставляет желать лучшего.

Не хотите рассказать детальнее?

Что-то типа "Позвонили из службы безопасности банка, попросили назвать PIN-код карты и все реквизиты"?

Какие именно транзакции совершили "на Ваших глазах"? Т.е. Вы наблюдали, как снимают Ваши деньги?

Почему сразу не позвонили на поддержку и не дали команду заблокировать карту?

Много вопросов... Не хотите рассказать детальнее?Что-то типа "Позвонили из службы безопасности банка, попросили назвать PIN-код карты и все реквизиты"?Какие именно транзакции совершили "на Ваших глазах"? Т.е. Вы наблюдали, как снимают Ваши деньги?Почему сразу не позвонили на поддержку и не дали команду заблокировать карту?Много вопросов...

Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку... Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку... amresh1 Повідомлень: 4 З нами з: 11.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 10:23 amresh1 написав: Искатель написав: amresh1 написав: Очень разочарована в банке

09.08.2019 года с моего банковского счета сняли деньги путем мошенничества. Воры совершили несколько транзакций на моих глазах. Я сразу обратилась в поддержку от которой добилась направления в отделение банка. Сотрудники банка не смогли мне оказать действенную помощь и были безразличны к моему вопросу. Кроме утверждения о том, что деньги безвозвратно потеряны и отсылки в полицию я от них не смогла добиться ничего, ни блокировки платежа, ни информации и помощи о том, какие действия нужно предпринять чтобы вернуть мои деньги.

Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Очень разочарована в банке, который позиционирует себя как самый продвинутый банк в Украине, а по факту не имеет действенных способов для помощи клиентам в таких ситуациях и отношение в отделении банка при физическом контакте с сотрудником оставляет желать лучшего. Очень разочарована в банке09.08.2019 года с моего банковского счета сняли деньги путем мошенничества. Воры совершили несколько транзакций на моих глазах. Я сразу обратилась в поддержку от которой добилась направления в отделение банка. Сотрудники банка не смогли мне оказать действенную помощь и были безразличны к моему вопросу. Кроме утверждения о том, что деньги безвозвратно потеряны и отсылки в полицию я от них не смогла добиться ничего, ни блокировки платежа, ни информации и помощи о том, какие действия нужно предпринять чтобы вернуть мои деньги.Неужели банк не в состоянии остановить платеж, совершенный мошенниками, если ты сообщаешь об этом в течении 5 минут? Очень разочарована в банке, который позиционирует себя как самый продвинутый банк в Украине, а по факту не имеет действенных способов для помощи клиентам в таких ситуациях и отношение в отделении банка при физическом контакте с сотрудником оставляет желать лучшего.

Не хотите рассказать детальнее?

Что-то типа "Позвонили из службы безопасности банка, попросили назвать PIN-код карты и все реквизиты"?

Какие именно транзакции совершили "на Ваших глазах"? Т.е. Вы наблюдали, как снимают Ваши деньги?

Почему сразу не позвонили на поддержку и не дали команду заблокировать карту?

Много вопросов... Не хотите рассказать детальнее?Что-то типа "Позвонили из службы безопасности банка, попросили назвать PIN-код карты и все реквизиты"?Какие именно транзакции совершили "на Ваших глазах"? Т.е. Вы наблюдали, как снимают Ваши деньги?Почему сразу не позвонили на поддержку и не дали команду заблокировать карту?Много вопросов...

Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку... Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку...

Ага, аленям почему то кажется, что нужно быть продвинутым миллионером айтишником, чтобы запомнить и выучить наконец основное правило безопасности - никогда не диктовать пароли мошенникам звонящим по телефону Ага, аленям почему то кажется, что нужно быть продвинутым миллионером айтишником, чтобы запомнить и выучить наконец основное правило безопасности - никогда не диктовать пароли мошенникам звонящим по телефону F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9672 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1364 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 10:45 Stringer 100% Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти хуторянка

Повідомлень: 2579 З нами з: 28.02.10 Подякував: 18 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 10:45 Re: Monobank Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает? Slx Повідомлень: 84 З нами з: 23.07.18 Подякував: 33 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 10:48 Slx написав: Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает? Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает?

Кредитные на 4% болнее ... Типа шутка Кредитные на 4% болнее ... Типа шутка Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1167 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1964 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 10:49 Slx написав: Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает? Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает?

Конечно есть. За кредитные ещё и комисы дополнительные могут возникнуть, а если долг не гасить то ещё и проценты с штрафами, пенями и неустойками появиться. В общем кредитные - дороже обходятся Конечно есть. За кредитные ещё и комисы дополнительные могут возникнуть, а если долг не гасить то ещё и проценты с штрафами, пенями и неустойками появиться. В общем кредитные - дороже обходятся Flamingo

Повідомлень: 2636 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 568 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 10:58 Slx написав: Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает? Кстати, есть какая-то разница если воруют твои или кредитные средства, кто знает?

без разницы свои или кредитные. главное сколько их было в доступе.

потому и не люблю кредитки с огромным кред лимитом.

ИМХО на кредитке лимит должен быть не более двукратного среднемесячного оборота. без разницы свои или кредитные. главное сколько их было в доступе.потому и не люблю кредитки с огромным кред лимитом.ИМХО на кредитке лимит должен быть не более двукратного среднемесячного оборота. mephala Повідомлень: 5195 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 11:27 amresh1 написав: Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку... Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку...

Перед банком вы сами виноваты и вы это подтверждаете сами. Так что на будущее учите мат часть и никому ничего не давайте. Я думаю Моно банк не виноват в том что вы там сами даете доступ налево и направо, это мог быть любой банк, и на месте менеджера я бы вас тоже отфутболил, потому что Вы сами раздаете доступ. Увы.



От то что люди не умеют пользоваться банковскими приложениями и технологиями, банки не становятся плохими. ИМХО. Перед банком вы сами виноваты и вы это подтверждаете сами. Так что на будущее учите мат часть и никому ничего не давайте. Я думаю Моно банк не виноват в том что вы там сами даете доступ налево и направо, это мог быть любой банк, и на месте менеджера я бы вас тоже отфутболил, потому чтораздаете доступ. Увы.От то что люди не умеют пользоваться банковскими приложениями и технологиями, банки не становятся плохими. ИМХО. Maksi2 Повідомлень: 75 З нами з: 18.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1435143614371438> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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