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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:52
Stringer Так, в мене немає потреби ставити ліміти в 60к, тому що в мене їх немає... а тим більше я не займаюся купівлею-продажем валюти і набиранням "фішочок" банків впродовж 6 років. Тому для вас я "алень", як мабуть і 90% населення України. Я ж правильно оцінюю вашу "мудрість" простого неайтішніка?
Я написала пост для того, щоби показати низький рівень захищеності простих клієнтів в Монобанку і погану клієнтоорієнтованість в критичній для клієнта ситуації, а не для напрацювання вами своїх "мудрих" постів. Мене вже попередили, що тут на форумі сидять також від найнятих коментаторів-захисників банків, до поплічників тих самих шахраїв.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:53
amresh1 написав:
...сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции...
Ну раз уже были в полиции, то теперь можно и в банк обращаться.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 12:11
amresh1 написав:
Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку...
Ну, что, что Вы не продвинутая, это понятно. А вот то, что свой собственный ляп пытаетесь вменить в вину банку, Вам чести не делает.
Вы сами подтвердили смену устройства, дав мошенникам возможность украсть деньги. Причем тут команда Моно? Вы бы хоть задумались, "что такое смена устройства"? Что на что меняют?
Небось и звонили мошенники или за 5 минут до обеда или сразу после обеда, когда человек максимально напряжен или наоборот расслаблен. Они ж специализируются на этом
Не защищаю монобанковцев, но здесь Ваша и только Ваша вина 100%.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 12:15
amresh1 написав:Stringer
Так, в мене немає потреби ставити ліміти в 60к, тому що в мене їх немає... а тим більше я не займаюся купівлею-продажем валюти і набиранням "фішочок" банків впродовж 6 років. Тому для вас я "алень", як мабуть і 90% населення України. Я ж правильно оцінюю вашу "мудрість" простого неайтішніка?
Я написала пост для того, щоби показати низький рівень захищеності простих клієнтів в Монобанку і погану клієнтоорієнтованість в критичній для клієнта ситуації, а не для напрацювання вами своїх "мудрих" постів. Мене вже попередили, що тут на форумі сидять також від найнятих коментаторів-захисників банків, до поплічників тих самих шахраїв.
Извините, Вы бред пишете
Тут сидят люди, которые состоят в различных тест-группах и действительно неплохо разбираются в продуктах. А если Вы пишете о "нанятых комментаторах", то дальше разговор вообще бессмысленный. Понимаю, обидно, сами отдали свои деньги мошенникам. Но это не значит, что надо других обгаживать.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 12:27
amresh1 написав:Stringer
Так, в мене немає потреби ставити ліміти в 60к, тому що в мене їх немає... а тим більше я не займаюся купівлею-продажем валюти і набиранням "фішочок" банків впродовж 6 років. Тому для вас я "алень", як мабуть і 90% населення України. Я ж правильно оцінюю вашу "мудрість" простого неайтішніка?
Я написала пост для того, щоби показати низький рівень захищеності простих клієнтів в Монобанку і погану клієнтоорієнтованість в критичній для клієнта ситуації, а не для напрацювання вами своїх "мудрих" постів. Мене вже попередили, що тут на форумі сидять також від найнятих коментаторів-захисників банків, до поплічників тих самих шахраїв.
Ну только защитником мони меня еще не обзывали
Вы добровольно отдали управление своей картой мошенникам, деньги с вашей карты были переведены скорее всего добросовестному клиенту, обычно мошенники переводят такие деньги за товар продавцу с олха. Вернуть такой платёж банк не имеет оснований, это может либо платежная система, либо правоохранительные органы. Поэтому оператор сделал единственное из возможного - отправили вас в отделение писать заявление на оспаривание трансакции.
А все ваши пузыри не по адресу
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