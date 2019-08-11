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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1435143614371438 Додано: Пон 12 сер, 2019 11:52 Stringer Так, в мене немає потреби ставити ліміти в 60к, тому що в мене їх немає... а тим більше я не займаюся купівлею-продажем валюти і набиранням "фішочок" банків впродовж 6 років. Тому для вас я "алень", як мабуть і 90% населення України. Я ж правильно оцінюю вашу "мудрість" простого неайтішніка?

Я написала пост для того, щоби показати низький рівень захищеності простих клієнтів в Монобанку і погану клієнтоорієнтованість в критичній для клієнта ситуації, а не для напрацювання вами своїх "мудрих" постів. Мене вже попередили, що тут на форумі сидять також від найнятих коментаторів-захисників банків, до поплічників тих самих шахраїв. amresh1 Повідомлень: 4 З нами з: 11.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 11:53 amresh1 написав: ...сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... ...сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции...

Ну раз уже были в полиции, то теперь можно и в банк обращаться. Ну раз уже были в полиции, то теперь можно и в банк обращаться. Bosstone Повідомлень: 1214 З нами з: 21.04.10 Подякував: 583 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 12:11 amresh1 написав: Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку... Позвонила сразу - читайте "в течении 5 мин", меня застали врасплох на работе в самой горячке, я не такая продвинутая спец по банковским продуктам и безопасности, как местные форумчане. Развод произошел путем подмены устройства в приложении и звонка якобы из службы поддержки с криками дать им срочно подтверждение иначе мол потеряю доступ, причем я в своем приложении тут же увидела их переводы, и сразу стала звонить в настоящую службу поддержки (это все было в течении 3 мин), но служба поддержки, кроме констатации факта и блокировки карты, более делать ничего не захотела, направила в отделение на Бажана, там по поводу заявления отфутболили и отнеслись не просто формально, а очень даже прохладно... В отличии, кстати, от отделения полиции... Продвинутость банка, по-моему мнению, должна выражаться в способности защитить как раз самого простого клиента, а не только продвинутого айтишника-миллионера. А в Монобанке даже вразумительной инструкции нет, где бы объяснялись все доступные настройки безопасности, методы и критические моменты, где вас могут обмануть и как. Сплошные видео как мол легко перевести денюжку...

Ну, что, что Вы не продвинутая, это понятно. А вот то, что свой собственный ляп пытаетесь вменить в вину банку, Вам чести не делает.

Вы сами подтвердили смену устройства, дав мошенникам возможность украсть деньги. Причем тут команда Моно? Вы бы хоть задумались, "что такое смена устройства"? Что на что меняют?

Небось и звонили мошенники или за 5 минут до обеда или сразу после обеда, когда человек максимально напряжен или наоборот расслаблен. Они ж специализируются на этом



Не защищаю монобанковцев, но здесь Ваша и только Ваша вина 100%. Ну, что, что Вы не продвинутая, это понятно. А вот то, что свой собственный ляп пытаетесь вменить в вину банку, Вам чести не делает.Вы сами подтвердили смену устройства, дав мошенникам возможность украсть деньги. Причем тут команда Моно? Вы бы хоть задумались, "что такое смена устройства"? Что на что меняют?Небось и звонили мошенники или за 5 минут до обеда или сразу после обеда, когда человек максимально напряжен или наоборот расслаблен. Они ж специализируются на этомНе защищаю монобанковцев, но здесь Ваша и только Ваша вина 100%. Искатель Повідомлень: 3043 З нами з: 22.02.16 Подякував: 434 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 12:15 amresh1 написав: Stringer Так, в мене немає потреби ставити ліміти в 60к, тому що в мене їх немає... а тим більше я не займаюся купівлею-продажем валюти і набиранням "фішочок" банків впродовж 6 років. Тому для вас я "алень", як мабуть і 90% населення України. Я ж правильно оцінюю вашу "мудрість" простого неайтішніка?

Я написала пост для того, щоби показати низький рівень захищеності простих клієнтів в Монобанку і погану клієнтоорієнтованість в критичній для клієнта ситуації, а не для напрацювання вами своїх "мудрих" постів. Мене вже попередили, що тут на форумі сидять також від найнятих коментаторів-захисників банків, до поплічників тих самих шахраїв. Так, в мене немає потреби ставити ліміти в 60к, тому що в мене їх немає... а тим більше я не займаюся купівлею-продажем валюти і набиранням "фішочок" банків впродовж 6 років. Тому для вас я "алень", як мабуть і 90% населення України. Я ж правильно оцінюю вашу "мудрість" простого неайтішніка?Я написала пост для того, щоби показати низький рівень захищеності простих клієнтів в Монобанку і погану клієнтоорієнтованість в критичній для клієнта ситуації, а не для напрацювання вами своїх "мудрих" постів. Мене вже попередили, що тут на форумі сидять також від найнятих коментаторів-захисників банків, до поплічників тих самих шахраїв.

Извините, Вы бред пишете

Тут сидят люди, которые состоят в различных тест-группах и действительно неплохо разбираются в продуктах. А если Вы пишете о "нанятых комментаторах", то дальше разговор вообще бессмысленный. Понимаю, обидно, сами отдали свои деньги мошенникам. Но это не значит, что надо других обгаживать. Извините, Вы бред пишетеТут сидят люди, которые состоят в различных тест-группах и действительно неплохо разбираются в продуктах. А если Вы пишете о "нанятых комментаторах", то дальше разговор вообще бессмысленный. Понимаю, обидно, сами отдали свои деньги мошенникам. Но это не значит, что надо других обгаживать. Искатель Повідомлень: 3043 З нами з: 22.02.16 Подякував: 434 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 12:27 amresh1 написав: Stringer Так, в мене немає потреби ставити ліміти в 60к, тому що в мене їх немає... а тим більше я не займаюся купівлею-продажем валюти і набиранням "фішочок" банків впродовж 6 років. Тому для вас я "алень", як мабуть і 90% населення України. Я ж правильно оцінюю вашу "мудрість" простого неайтішніка?

Я написала пост для того, щоби показати низький рівень захищеності простих клієнтів в Монобанку і погану клієнтоорієнтованість в критичній для клієнта ситуації, а не для напрацювання вами своїх "мудрих" постів. Мене вже попередили, що тут на форумі сидять також від найнятих коментаторів-захисників банків, до поплічників тих самих шахраїв. Так, в мене немає потреби ставити ліміти в 60к, тому що в мене їх немає... а тим більше я не займаюся купівлею-продажем валюти і набиранням "фішочок" банків впродовж 6 років. Тому для вас я "алень", як мабуть і 90% населення України. Я ж правильно оцінюю вашу "мудрість" простого неайтішніка?Я написала пост для того, щоби показати низький рівень захищеності простих клієнтів в Монобанку і погану клієнтоорієнтованість в критичній для клієнта ситуації, а не для напрацювання вами своїх "мудрих" постів. Мене вже попередили, що тут на форумі сидять також від найнятих коментаторів-захисників банків, до поплічників тих самих шахраїв.

Ну только защитником мони меня еще не обзывали

Вы добровольно отдали управление своей картой мошенникам, деньги с вашей карты были переведены скорее всего добросовестному клиенту, обычно мошенники переводят такие деньги за товар продавцу с олха. Вернуть такой платёж банк не имеет оснований, это может либо платежная система, либо правоохранительные органы. Поэтому оператор сделал единственное из возможного - отправили вас в отделение писать заявление на оспаривание трансакции.

А все ваши пузыри не по адресу Ну только защитником мони меня еще не обзывалиВы добровольно отдали управление своей картой мошенникам, деньги с вашей карты были переведены скорее всего добросовестному клиенту, обычно мошенники переводят такие деньги за товар продавцу с олха. Вернуть такой платёж банк не имеет оснований, это может либо платежная система, либо правоохранительные органы. Поэтому оператор сделал единственное из возможного - отправили вас в отделение писать заявление на оспаривание трансакции.А все ваши пузыри не по адресу F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9672 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 12:34 здесь делятся знаниями

кто воспринимает- учится

кто нет- ищет врагов



вот ща альфу забили калом, лучше не заходить v57 Повідомлень: 2223 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 13:48 В отделении на бажана всегда с*** очередь в универе. Постоянно стою 60-100 минут в очереди. Днём.



Думаю другую банку использовать.



Единственное что корреспондент Дойчебанк ко америказ (Deutsche Bank Trust Company Americas) не берет комиссию в 20$ proftpd66

Повідомлень: 964 З нами з: 22.12.16 Подякував: 96 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1435143614371438 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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