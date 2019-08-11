RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1436143714381439
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:54

  SHURICK76 написав:klug бін 4441 11** **** ****.
Перевірте...

Цікаво, крім того, що б'ється як кредитний, то ще й американський. Не мали проблем з оплатою онлайн в Україні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3420
З нами з: 18.08.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:00

  klug написав:
  SHURICK76 написав:klug бін 4441 11** **** ****.
Перевірте...

Цікаво, крім того, що б'ється як кредитний, то ще й американський. Не мали проблем з оплатою онлайн в Україні?

То у вас бинчекер паленый. У визовской монокарты украинский бин.
Зображення
Bosstone
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 21.04.10
Подякував: 583 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:30

  amresh1 написав:Bosstone разве моего заявления, как владельца счета, и моего звонка в поддержку в течении первых трех минут после транзакции недостаточно?

Есть запись разговора с мошенниками? По сути, это это единственное доказательство мошенничества.
Bosstone
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 21.04.10
Подякував: 583 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1436143714381439
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxim2014, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.