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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:54
SHURICK76 написав:klug
бін 4441 11** **** ****.
Перевірте...
Цікаво, крім того, що б'ється як кредитний, то ще й американський. Не мали проблем з оплатою онлайн в Україні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:00
klug написав: SHURICK76 написав:klug
бін 4441 11** **** ****.
Перевірте...
Цікаво, крім того, що б'ється як кредитний, то ще й американський. Не мали проблем з оплатою онлайн в Україні?
То у вас бинчекер паленый. У визовской монокарты украинский бин.
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Bosstone
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:30
amresh1 написав:Bosstone
разве моего заявления, как владельца счета, и моего звонка в поддержку в течении первых трех минут после транзакции недостаточно?
Есть запись разговора с мошенниками? По сути, это это единственное доказательство мошенничества.
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Bosstone
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