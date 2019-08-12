Цікаво, крім того, що б'ється як кредитний, то ще й американський. Не мали проблем з оплатою онлайн в Україні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:54
Цікаво, крім того, що б'ється як кредитний, то ще й американський. Не мали проблем з оплатою онлайн в Україні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:00
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:30
Додано: Вів 13 сер, 2019 08:03
Кешбэк в Алло
А все в курсе, что если оформить в "Алло" покупку частями, то кешбэка не будет?
Я это узнал только сегодня утром ((( До этого поддержка утверждала, что "да, начислим. Да, на всю сумму покупки". Видать, концепция поменялась.
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