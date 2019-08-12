Додано: Вів 13 сер, 2019 09:55

Искатель написав: Vorlon написав: Искатель написав: А все в курсе, что если оформить в "Алло" покупку частями, то кешбэка не будет? А все в курсе, что если оформить в "Алло" покупку частями, то кешбэка не будет?

Нет! Спасибо, что сообщили! Я как раз рекомендовал коллеге купить смартфон в рассрочку и с кэшбеком. А вот как оно получается...



P.S. А сейчас поддержка что говорит? Нет! Спасибо, что сообщили! Я как раз рекомендовал коллеге купить смартфон в рассрочку и с кэшбеком. А вот как оно получается...P.S. А сейчас поддержка что говорит?

А сейчас говорит, что "или кешбэк, или покупка частями". На 5 месяцев выгодней получается в рассрочку, конечно. Но все равно неприятно: знал бы раньше, не рассчитывал бы... А сейчас говорит, что "или кешбэк, или покупка частями". На 5 месяцев выгодней получается в рассрочку, конечно. Но все равно неприятно: знал бы раньше, не рассчитывал бы...

Когда-то в алло были 0-е кредиты от разных банков. Я использовал от Альфы - для проверки. Переплата составила 20грн за 1-й месяц - какое-то смс информирование, от которого нельзя было отказаться. 20грн - это была фикс. оплата, т.е. от суммы не зависела. Но правда по телефону при оформлении долго (минут 5) выяснял какие скрытые комиссии и отказывался от них. Выяснял так сумма 3500, на 10 мес, значит в месяц должно быть 350. Звонит девушка и говорит в месяц будет 410, я а почему на сайте было указано 350, ну там такая-то страховка. И вот когда мы дошли, что первый платеж будет 370, а остальные по 350 вот тогда я и подтвердил.При этом 3130 положил на сбер под 10% и за месяц набежало 25 грн, что покрыло 20грн переплаты, а потом проценты на остаток просто уменьшали стоимость покупки. (Конечно же на самом деле на Видсоточке+ под 17 в реале лежали)Посмотрите может и сейчас в Алло есть подобные предложения.