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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1436143714381439
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:54

  SHURICK76 написав:klug бін 4441 11** **** ****.
Перевірте...

Цікаво, крім того, що б'ється як кредитний, то ще й американський. Не мали проблем з оплатою онлайн в Україні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:00

  klug написав:
  SHURICK76 написав:klug бін 4441 11** **** ****.
Перевірте...

Цікаво, крім того, що б'ється як кредитний, то ще й американський. Не мали проблем з оплатою онлайн в Україні?

То у вас бинчекер паленый. У визовской монокарты украинский бин.
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:30

  amresh1 написав:Bosstone разве моего заявления, как владельца счета, и моего звонка в поддержку в течении первых трех минут после транзакции недостаточно?

Есть запись разговора с мошенниками? По сути, это единственное доказательство мошенничества.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:03

Кешбэк в Алло

А все в курсе, что если оформить в "Алло" покупку частями, то кешбэка не будет?

Я это узнал только сегодня утром ((( До этого поддержка утверждала, что "да, начислим. Да, на всю сумму покупки". Видать, концепция поменялась.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:18

  Искатель написав:А все в курсе, что если оформить в "Алло" покупку частями, то кешбэка не будет?

Нет! Спасибо, что сообщили! Я как раз рекомендовал коллеге купить смартфон в рассрочку и с кэшбеком. А вот как оно получается... :(

P.S. А сейчас поддержка что говорит?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:28

  Искатель написав:А все в курсе, что если оформить в "Алло" покупку частями, то кешбэка не будет?

Так эта концепция со времен появления кешбеков... либо деньги сразу и всякие плюшки, либо покупка частями, но без каких-либо плюшек.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:31

  Vorlon написав:
  Искатель написав:А все в курсе, что если оформить в "Алло" покупку частями, то кешбэка не будет?

Нет! Спасибо, что сообщили! Я как раз рекомендовал коллеге купить смартфон в рассрочку и с кэшбеком. А вот как оно получается... :(

P.S. А сейчас поддержка что говорит?

А сейчас говорит, что "или кешбэк, или покупка частями". На 5 месяцев выгодней получается в рассрочку, конечно. Но все равно неприятно: знал бы раньше, не рассчитывал бы...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:55

  Искатель написав:
  Vorlon написав:
  Искатель написав:А все в курсе, что если оформить в "Алло" покупку частями, то кешбэка не будет?

Нет! Спасибо, что сообщили! Я как раз рекомендовал коллеге купить смартфон в рассрочку и с кэшбеком. А вот как оно получается... :(

P.S. А сейчас поддержка что говорит?

А сейчас говорит, что "или кешбэк, или покупка частями". На 5 месяцев выгодней получается в рассрочку, конечно. Но все равно неприятно: знал бы раньше, не рассчитывал бы...

Когда-то в алло были 0-е кредиты от разных банков. Я использовал от Альфы - для проверки. Переплата составила 20грн за 1-й месяц - какое-то смс информирование, от которого нельзя было отказаться. 20грн - это была фикс. оплата, т.е. от суммы не зависела. Но правда по телефону при оформлении долго (минут 5) выяснял какие скрытые комиссии и отказывался от них. Выяснял так сумма 3500, на 10 мес, значит в месяц должно быть 350. Звонит девушка и говорит в месяц будет 410, я а почему на сайте было указано 350, ну там такая-то страховка. И вот когда мы дошли, что первый платеж будет 370, а остальные по 350 вот тогда я и подтвердил.
При этом 3130 положил на сбер под 10% и за месяц набежало 25 грн, что покрыло 20грн переплаты, а потом проценты на остаток просто уменьшали стоимость покупки. (Конечно же на самом деле на Видсоточке+ под 17 в реале лежали)
Посмотрите может и сейчас в Алло есть подобные предложения.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:03

  Slx написав:
  Искатель написав:А все в курсе, что если оформить в "Алло" покупку частями, то кешбэка не будет?

Так эта концепция со времен появления кешбеков... либо деньги сразу и всякие плюшки, либо покупка частями, но без каких-либо плюшек.

кэшбэк акционный оплачивает алло из своего кармана.
ОЧ тоже оплачивает банку алло.
платить по двум акциям видать не входило в планы алло.
mephala
 
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