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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1437143814391440 Додано: Вів 13 сер, 2019 10:47 Slx написав: mephala написав: кэшбэк акционный оплачивает алло из своего кармана.

ОЧ тоже оплачивает банку алло.

платить по двум акциям видать не входило в планы алло. кэшбэк акционный оплачивает алло из своего кармана.ОЧ тоже оплачивает банку алло.платить по двум акциям видать не входило в планы алло.

Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Потому и обычный кешбек не начисляется банком - у него тоже в планы платить дважды не входит. Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Потому и обычный кешбек не начисляется банком - у него тоже в планы платить дважды не входит.

ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал. ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал. sauvignon Повідомлень: 223 З нами з: 19.08.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 10:49 sauvignon написав: Slx написав: mephala написав: кэшбэк акционный оплачивает алло из своего кармана.

ОЧ тоже оплачивает банку алло.

платить по двум акциям видать не входило в планы алло. кэшбэк акционный оплачивает алло из своего кармана.ОЧ тоже оплачивает банку алло.платить по двум акциям видать не входило в планы алло.

Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Потому и обычный кешбек не начисляется банком - у него тоже в планы платить дважды не входит. Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Потому и обычный кешбек не начисляется банком - у него тоже в планы платить дважды не входит.

ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал. ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.



Именно так.

Вот все детали со стоимостью ОЧ для магазина.

https://chast.monobank.ua/vendors Именно так.Вот все детали со стоимостью ОЧ для магазина. curiousobro Повідомлень: 2239 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 10:57 sauvignon написав: Slx написав: Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк.

ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал. ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.

А разница в ставке кредитования физлицу и ОЧ - из воздуха благодать???

И штраф при просрочке идет на счет партнеру "раз это его корова"?? А разница в ставке кредитования физлицу и ОЧ - из воздуха благодать???И штраф при просрочке идет на счет партнеру "раз это его корова"?? Slx Повідомлень: 90 З нами з: 23.07.18 Подякував: 33 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 11:32 Slx написав: sauvignon написав: Slx написав: Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк.

ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал. ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.

А разница в ставке кредитования физлицу и ОЧ - из воздуха благодать???

И штраф при просрочке идет на счет партнеру "раз это его корова"?? А разница в ставке кредитования физлицу и ОЧ - из воздуха благодать???И штраф при просрочке идет на счет партнеру "раз это его корова"??



Ставку кредита по ОЧ оплачивает партнер.



Месячный платеж тут (в отличии от Привата) - кидается в задолженность платежного периода без комисии, то есть по ОЧ задолженность уменьшается, задолженность по карте увеличивается, как будто вы сделали платеж в магазине.



Если все платить вовремя - банк зарабатывает только на партнере.



Если хотите платить только минимальные платежи - банк зарабатывает и на вас.



Что не так то?

Для клиента со всех сторон красота. Ставку кредита по ОЧ оплачивает партнер.Месячный платеж тут (в отличии от Привата) - кидается в задолженность платежного периода без комисии, то есть по ОЧ задолженность уменьшается, задолженность по карте увеличивается, как будто вы сделали платеж в магазине.Если все платить вовремя - банк зарабатывает только на партнере.Если хотите платить только минимальные платежи - банк зарабатывает и на вас.Что не так то?Для клиента со всех сторон красота. curiousobro Повідомлень: 2239 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1437143814391440 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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