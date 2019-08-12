Monobank
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:47
Slx написав: mephala написав:
кэшбэк акционный оплачивает алло из своего кармана.
ОЧ тоже оплачивает банку алло.
платить по двум акциям видать не входило в планы алло.
Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Потому и обычный кешбек не начисляется банком - у него тоже в планы платить дважды не входит.
ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.
sauvignon
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:49
sauvignon написав: Slx написав: mephala написав:
кэшбэк акционный оплачивает алло из своего кармана.
ОЧ тоже оплачивает банку алло.
платить по двум акциям видать не входило в планы алло.
Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Потому и обычный кешбек не начисляется банком - у него тоже в планы платить дважды не входит.
ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.
Именно так.
Вот все детали со стоимостью ОЧ для магазина.
https://chast.monobank.ua/vendors
curiousobro
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:57
sauvignon написав: Slx написав:
Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк.
ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.
А разница в ставке кредитования физлицу и ОЧ - из воздуха благодать???
И штраф при просрочке идет на счет партнеру "раз это его корова"??
Slx
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:32
Slx написав: sauvignon написав: Slx написав:
Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк.
ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.
А разница в ставке кредитования физлицу и ОЧ - из воздуха благодать???
И штраф при просрочке идет на счет партнеру "раз это его корова"??
Ставку кредита по ОЧ оплачивает партнер.
Месячный платеж тут (в отличии от Привата) - кидается в задолженность платежного периода без комисии, то есть по ОЧ задолженность уменьшается, задолженность по карте увеличивается, как будто вы сделали платеж в магазине.
Если все платить вовремя - банк зарабатывает только на партнере.
Если хотите платить только минимальные платежи - банк зарабатывает и на вас.
Что не так то?
Для клиента со всех сторон красота.
curiousobro
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:19
Хочу перенести додаток Моні з одного смартфона на інший з різними обліковими записами гугля. Які будуть обмеження від Моні після цього і як довго вони будуть діяти?
Кочевник
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