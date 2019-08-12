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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1437143814391440
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:47

  Slx написав:
  mephala написав:кэшбэк акционный оплачивает алло из своего кармана.
ОЧ тоже оплачивает банку алло.
платить по двум акциям видать не входило в планы алло.

Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Потому и обычный кешбек не начисляется банком - у него тоже в планы платить дважды не входит.

ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:49

  sauvignon написав:
  Slx написав:
  mephala написав:кэшбэк акционный оплачивает алло из своего кармана.
ОЧ тоже оплачивает банку алло.
платить по двум акциям видать не входило в планы алло.

Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк. Потому и обычный кешбек не начисляется банком - у него тоже в планы платить дважды не входит.

ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.


Именно так.
Вот все детали со стоимостью ОЧ для магазина.
https://chast.monobank.ua/vendors
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:57

  sauvignon написав:
  Slx написав:Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк.

ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.

А разница в ставке кредитования физлицу и ОЧ - из воздуха благодать???
И штраф при просрочке идет на счет партнеру "раз это его корова"??
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:32

  Slx написав:
  sauvignon написав:
  Slx написав:Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк.

ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.

А разница в ставке кредитования физлицу и ОЧ - из воздуха благодать???
И штраф при просрочке идет на счет партнеру "раз это его корова"??


Ставку кредита по ОЧ оплачивает партнер.

Месячный платеж тут (в отличии от Привата) - кидается в задолженность платежного периода без комисии, то есть по ОЧ задолженность уменьшается, задолженность по карте увеличивается, как будто вы сделали платеж в магазине.

Если все платить вовремя - банк зарабатывает только на партнере.

Если хотите платить только минимальные платежи - банк зарабатывает и на вас.

Что не так то?
Для клиента со всех сторон красота.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:19

Re: Monobank

Хочу перенести додаток Моні з одного смартфона на інший з різними обліковими записами гугля. Які будуть обмеження від Моні після цього і як довго вони будуть діяти?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:49

Кочевник на фінансову пошту прийде лист для підтвердження зміни прострою.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:50

  Кочевник написав:Хочу перенести додаток Моні з одного смартфона на інший з різними обліковими записами гугля. Які будуть обмеження від Моні після цього і як довго вони будуть діяти?

На первую почту прийдёт письмо типа "Вы зашли с нового устройства. Доверять, или нет?"
Причём кнопка "НЕ ДОВЕРЯТЬ" будет большая, а "доверять" - в виде незаметной ссылки внизу письма :)

Пока не подтвердите, будут ограничения на исходящие переводы, 15к грн, если не ошибаюсь. Если не подтверждать, и активничать в новой учётке - заблокируют учётку. Блок снимается через горячку. Эта инфо со слов друга
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:12

Re: Monobank

Після підтвердження можно користуватися без обмежень?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:13

Re: Monobank

Після підтвердження можно користуватися без обмежень?

І ще питання, хочу по акції з Самсунгом випустити халявну іменну картку. Як довго її будуть випускати?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:29

  Кочевник написав:Після підтвердження можно користуватися без обмежень?

І ще питання, хочу по акції з Самсунгом випустити халявну іменну картку. Як довго її будуть випускати?

та акция уже прошла
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