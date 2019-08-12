Slx написав:Да, только поправочка: ОЧ оплачивают оба (в неизвестно какой пропорции): точка продажи и банк.
ОЧ оплачивает партнёр (точка), комиссия от 2,9% до 12% в зависимости от количества платежей (длительности ОЧ-рассрочки). Банк не оплачивает ОЧ, поскольку операция не проводится через POS-терминал.
А разница в ставке кредитования физлицу и ОЧ - из воздуха благодать??? И штраф при просрочке идет на счет партнеру "раз это его корова"??
Ставку кредита по ОЧ оплачивает партнер.
Месячный платеж тут (в отличии от Привата) - кидается в задолженность платежного периода без комисии, то есть по ОЧ задолженность уменьшается, задолженность по карте увеличивается, как будто вы сделали платеж в магазине.
Если все платить вовремя - банк зарабатывает только на партнере.
Если хотите платить только минимальные платежи - банк зарабатывает и на вас.
Что не так то? Для клиента со всех сторон красота.
Кочевник написав:Хочу перенести додаток Моні з одного смартфона на інший з різними обліковими записами гугля. Які будуть обмеження від Моні після цього і як довго вони будуть діяти?
На первую почту прийдёт письмо типа "Вы зашли с нового устройства. Доверять, или нет?" Причём кнопка "НЕ ДОВЕРЯТЬ" будет большая, а "доверять" - в виде незаметной ссылки внизу письма
Пока не подтвердите, будут ограничения на исходящие переводы, 15к грн, если не ошибаюсь. Если не подтверждать, и активничать в новой учётке - заблокируют учётку. Блок снимается через горячку. Эта инфо со слов друга
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин