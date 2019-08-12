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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1438143914401441
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:39

Re: Monobank

Вказано що по 30.09.2019
Кочевник
 
Повідомлень: 885
З нами з: 16.02.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:09

Re: Monobank

А что за акция?
Alpha1251
 
Повідомлень: 187
З нами з: 02.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:45

  Alpha1251 написав:А что за акция?

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Bosstone
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 21.04.10
Подякував: 584 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:53

  Кочевник написав:Після підтвердження можно користуватися без обмежень?

І ще питання, хочу по акції з Самсунгом випустити халявну іменну картку. Як довго її будуть випускати?


Выпустили за неделю, еще 3 дня ушло на доставку и еще дней 5 на возврат комиссии за выпуск.
antey718
 
Повідомлень: 299
З нами з: 03.08.13
Подякував: 9 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:25

а откуда картинки, где накопали?
v57
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 14.03.10
Подякував: 83 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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  #<1 ... 1438143914401441
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