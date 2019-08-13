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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 17:39
Вказано що по 30.09.2019
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Кочевник
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Додано: Вів 13 сер, 2019 19:09
А что за акция?
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Alpha1251
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Додано: Вів 13 сер, 2019 19:45
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Bosstone
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Додано: Вів 13 сер, 2019 19:53
Кочевник написав:
Після підтвердження можно користуватися без обмежень?
І ще питання, хочу по акції з Самсунгом випустити халявну іменну картку. Як довго її будуть випускати?
Выпустили за неделю, еще 3 дня ушло на доставку и еще дней 5 на возврат комиссии за выпуск.
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antey718
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:25
а откуда картинки, где накопали?
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v57
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:56
v57 написав:
а откуда картинки, где накопали?
Samsung Members.
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Кочевник
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:11
curiousobro написав:
Ставку кредита по ОЧ оплачивает партнер.
Месячный платеж тут (в отличии от Привата) - кидается в задолженность платежного периода без комисии, то есть по ОЧ задолженность уменьшается, задолженность по карте увеличивается, как будто вы сделали платеж в магазине.
Если все платить вовремя - банк зарабатывает только на партнере.
Если хотите платить только минимальные платежи - банк зарабатывает и на вас.
Что не так то?
Для клиента со всех сторон красота.
А 2,9% от суммы покупки уже отменили? Или красота, как в фильме "Зубы"?
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WachtAmRhein
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