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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1438143914401441
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:39

Re: Monobank

Вказано що по 30.09.2019
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:09

Re: Monobank

А что за акция?
Alpha1251
 
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:45

  Alpha1251 написав:А что за акция?

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:53

  Кочевник написав:Після підтвердження можно користуватися без обмежень?

І ще питання, хочу по акції з Самсунгом випустити халявну іменну картку. Як довго її будуть випускати?


Выпустили за неделю, еще 3 дня ушло на доставку и еще дней 5 на возврат комиссии за выпуск.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:25

а откуда картинки, где накопали?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:56

  v57 написав:а откуда картинки, где накопали?

Samsung Members.
Кочевник
 
Повідомлень: 886
З нами з: 16.02.17
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Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:04

  Кочевник написав:
  v57 написав:а откуда картинки, где накопали?

Samsung Members.

А как правильно это переводится?
"Самсунговы члены" - или "Члены Самсунга"? :mrgreen: :wink: :D
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2647
З нами з: 20.03.15
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Подякували: 568 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:11

  curiousobro написав:
Ставку кредита по ОЧ оплачивает партнер.

Месячный платеж тут (в отличии от Привата) - кидается в задолженность платежного периода без комисии, то есть по ОЧ задолженность уменьшается, задолженность по карте увеличивается, как будто вы сделали платеж в магазине.

Если все платить вовремя - банк зарабатывает только на партнере.

Если хотите платить только минимальные платежи - банк зарабатывает и на вас.

Что не так то?
Для клиента со всех сторон красота.


А 2,9% от суммы покупки уже отменили? Или красота, как в фильме "Зубы"?
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8686
З нами з: 16.11.11
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:55

  WachtAmRhein написав:
  curiousobro написав:
Ставку кредита по ОЧ оплачивает партнер.

Месячный платеж тут (в отличии от Привата) - кидается в задолженность платежного периода без комисии, то есть по ОЧ задолженность уменьшается, задолженность по карте увеличивается, как будто вы сделали платеж в магазине.

Если все платить вовремя - банк зарабатывает только на партнере.

Если хотите платить только минимальные платежи - банк зарабатывает и на вас.

Что не так то?
Для клиента со всех сторон красота.


А 2,9% от суммы покупки уже отменили? Или красота, как в фильме "Зубы"?


Речь вроде о ОЧ, а не о рассрочке.
В рассрочке все по прежнему - ежемесячный комис от суммы покупки.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 00:54

  Flamingo написав:
  Кочевник написав:
  v57 написав:а откуда картинки, где накопали?

Samsung Members.

А как правильно это переводится?
"Самсунговы члены" - или "Члены Самсунга"? :mrgreen: :wink: :D

да пофик как оно переводится. главное изюм там есть? :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 5232
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  #<1 ... 1438143914401441
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