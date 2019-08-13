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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:56
Аналог Копілки...
Варіанти накопичення:
1. Від кожної витрати по картці:
- перераховувати від 1 до 10%;
- округлювати до 1 або 10 Гривень/Доларів
США/Євро
2. Шляхом щоденного округлення суми балансу
картки та перерахування різниці на Рахунок:
- до 10/100/1000 Гривень
- 10/100 Доларів США/Євро
3. Регулярне поповнення: щотижня або щомісяця
4. Поповнення на довільну суму
Накопичення можливі тільки за рахунок власних
коштів по картах monobank
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:11
Re: Monobank
Где это такое?
Додано: Сер 14 сер, 2019 18:05
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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