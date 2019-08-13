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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:28
В тарифах уже опубликовали "Банку" ))
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mikos
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:56
Аналог Копілки...
Варіанти накопичення:
1. Від кожної витрати по картці:
- перераховувати від 1 до 10%;
- округлювати до 1 або 10 Гривень/Доларів
США/Євро
2. Шляхом щоденного округлення суми балансу
картки та перерахування різниці на Рахунок:
- до 10/100/1000 Гривень
- 10/100 Доларів США/Євро
3. Регулярне поповнення: щотижня або щомісяця
4. Поповнення на довільну суму
Накопичення можливі тільки за рахунок власних
коштів по картах monobank
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SHURICK76
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Додано: Сер 14 сер, 2019 17:11
Где это такое?
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andreyiskra
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:05
SHURICK76 написав:
Накопичення можливі тільки за рахунок власних
коштів по картах monobank
Закопуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 14 сер, 2019 19:20
Кстати да, если бы из кредитных до 1 грн округлялось бы на Копилку и снять можно было бы только после 100 (без варианта пополнения собственными) - я бы так и быть согласился.
Правда выгоды банку тут мало... кредитный лимит чуть быстрее используется и больший шанс выйти из грейчса? Ну такое... С другой стороны клиент через месяц закинет деньги на карту, а та мелочь будет на счете у банка пока до стольника де дойдет... 200 операций в среднем ждать до этого момента.
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Slx
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Додано: Сер 14 сер, 2019 19:33
Slx написав:
Кстати да, если бы из кредитных до 1 грн округлялось бы на Копилку и снять можно было бы только после 100 (без варианта пополнения собственными) - я бы так и быть согласился.
Правда выгоды банку тут мало... кредитный лимит чуть быстрее используется и больший шанс выйти из грейчса? Ну такое... С другой стороны клиент через месяц закинет деньги на карту, а та мелочь будет на счете у банка пока до стольника де дойдет... 200 операций в среднем ждать до этого момента.
Как говорил Моргунов: Это не серьезно!
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Maksi2
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Додано: Сер 14 сер, 2019 20:31
klug написав: SHURICK76 написав:
Накопичення можливі тільки за рахунок власних
коштів по картах monobank
Закопуйте.
Ну шо ж. Как в песне из "Трех мушкетеров": "Нужны Парижу деньги , се ля ви..."
Так и Моня. Из всех щелей видно, что нуждается в заемных.
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GRooVal
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