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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1440144114421443>
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:28

В тарифах уже опубликовали "Банку" ))
mikos
 
Повідомлень: 45
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 16:56

Аналог Копілки...
Варіанти накопичення:
1. Від кожної витрати по картці:
- перераховувати від 1 до 10%;
- округлювати до 1 або 10 Гривень/Доларів
США/Євро
2. Шляхом щоденного округлення суми балансу
картки та перерахування різниці на Рахунок:
- до 10/100/1000 Гривень
- 10/100 Доларів США/Євро
3. Регулярне поповнення: щотижня або щомісяця
4. Поповнення на довільну суму
Накопичення можливі тільки за рахунок власних
коштів по картах monobank
SHURICK76
 
Повідомлень: 105
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:11

Re: Monobank

Где это такое?
andreyiskra
 
Повідомлень: 722
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Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:05

  SHURICK76 написав:Накопичення можливі тільки за рахунок власних
коштів по картах monobank

Закопуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:20

Re: Monobank

Кстати да, если бы из кредитных до 1 грн округлялось бы на Копилку и снять можно было бы только после 100 (без варианта пополнения собственными) - я бы так и быть согласился.

Правда выгоды банку тут мало... кредитный лимит чуть быстрее используется и больший шанс выйти из грейчса? Ну такое... С другой стороны клиент через месяц закинет деньги на карту, а та мелочь будет на счете у банка пока до стольника де дойдет... 200 операций в среднем ждать до этого момента.
Slx
 
Повідомлень: 96
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:33

  Slx написав:Кстати да, если бы из кредитных до 1 грн округлялось бы на Копилку и снять можно было бы только после 100 (без варианта пополнения собственными) - я бы так и быть согласился.

Правда выгоды банку тут мало... кредитный лимит чуть быстрее используется и больший шанс выйти из грейчса? Ну такое... С другой стороны клиент через месяц закинет деньги на карту, а та мелочь будет на счете у банка пока до стольника де дойдет... 200 операций в среднем ждать до этого момента.

Как говорил Моргунов: Это не серьезно!
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:31

  klug написав:
  SHURICK76 написав:Накопичення можливі тільки за рахунок власних
коштів по картах monobank

Закопуйте.

Ну шо ж. Как в песне из "Трех мушкетеров": "Нужны Парижу деньги , се ля ви..."
Так и Моня. Из всех щелей видно, что нуждается в заемных.
GRooVal
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Повідомлень: 172
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 07:54

Re: Monobank

Вчера рано утром появляется попытка оплатить что-то в пиццерии в бразильской валюте, статус операции - "Отказ". К вечеру пришло сообщение, что карта скомпрометирована и заблокирована, заказал в приложении новую карту. Вот и думаю - как такое могло произойти? Карту никому не давал, правда несколько раз оплачивал ней покупки в интернете... Случалась ли у кого аналогичная ситуация?
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:18

  archvile написав:Вчера рано утром появляется попытка оплатить что-то в пиццерии в бразильской валюте, статус операции - "Отказ". К вечеру пришло сообщение, что карта скомпрометирована и заблокирована, заказал в приложении новую карту. Вот и думаю - как такое могло произойти? Карту никому не давал, правда несколько раз оплачивал ней покупки в интернете... Случалась ли у кого аналогичная ситуация?

То есть до этого вы физически картой никогда не платили? Только он-лайн? В самой Бразилии с вводом пина до этого ничего не покупали? Обычно платили где? В Украине? Теоретически вы могли попасть на антифрод, поскольку совершили нетипичную операцию в необычном месте и Моня от греха решили тормознуть оплату. Тем более что Бразилия часто фигурирует в списке рисковых стран по фроду.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:28

Нее, в Бразилии то вааще не он платил. Браво антифроду Мони
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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