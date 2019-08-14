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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1440144114421443
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:28

Физически платил картой только в Украине и в США, в Бразилии никогда не был. Почему решил, что Бразилия - валюта была BRL, бразильский реал.

У меня под подозрением покупки в интернет-магазинах, Букинг, Masterpass. Гм, даже на алиэкспрессе ней платил. Видать, откуда-то данные карты просочились кому-то.

А банк, конечно, молодец, что заблокировал.
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:52

  clientage написав:Нее, в Бразилии то вааще не он платил. Браво антифроду Мони

Аааа. Да я протупил. Не понял кто платил (на пляже солнечно - плохо читать в смарте). Тогда конечно антифрод сработал чётко. Но оно и понятно - банки отслеживают "поведенческие особенности" клиентов и если операция уж очень выбивается из логічного ряда - лочат её. Хотя лично мне было спокойнее когда я мог выбирать страны и время открытия карт для заграницы. К сожалению банки идут как раз в обратном направлении.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46

  archvile написав:Вчера рано утром появляется попытка оплатить что-то в пиццерии в бразильской валюте, статус операции - "Отказ". К вечеру пришло сообщение, что карта скомпрометирована и заблокирована, заказал в приложении новую карту. Вот и думаю - как такое могло произойти? Карту никому не давал, правда несколько раз оплачивал ней покупки в интернете... Случалась ли у кого аналогичная ситуация?

Ну как раз при оплатах в интернете карты компрометируются чаше всего
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:56

  GRooVal написав:Ну шо ж. Как в песне из "Трех мушкетеров": "Нужны Парижу деньги , се ля ви..."
Так и Моня. Из всех щелей видно, что нуждается в заемных.

Так с нашим радушием. Достаточно перебить Шарик по процентам на остаток собственных.
wig
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