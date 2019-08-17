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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:28
Физически платил картой только в Украине и в США, в Бразилии никогда не был. Почему решил, что Бразилия - валюта была BRL, бразильский реал.
У меня под подозрением покупки в интернет-магазинах, Букинг, Masterpass. Гм, даже на алиэкспрессе ней платил. Видать, откуда-то данные карты просочились кому-то.
А банк, конечно, молодец, что заблокировал.
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archvile
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Додано: Чет 15 сер, 2019 08:52
clientage написав:
Нее, в Бразилии то вааще не он платил. Браво антифроду Мони
Аааа. Да я протупил. Не понял кто платил (на пляже солнечно - плохо читать в смарте). Тогда конечно антифрод сработал чётко. Но оно и понятно - банки отслеживают "поведенческие особенности" клиентов и если операция уж очень выбивается из логічного ряда - лочат её. Хотя лично мне было спокойнее когда я мог выбирать страны и время открытия карт для заграницы. К сожалению банки идут как раз в обратном направлении.
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Flamingo
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46
archvile написав:
Вчера рано утром появляется попытка оплатить что-то в пиццерии в бразильской валюте, статус операции - "Отказ". К вечеру пришло сообщение, что карта скомпрометирована и заблокирована, заказал в приложении новую карту. Вот и думаю - как такое могло произойти? Карту никому не давал, правда несколько раз оплачивал ней покупки в интернете... Случалась ли у кого аналогичная ситуация?
Ну как раз при оплатах в интернете карты компрометируются чаше всего
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:56
GRooVal написав:
Ну шо ж. Как в песне из "Трех мушкетеров": "Нужны Парижу деньги , се ля ви..."
Так и Моня. Из всех щелей видно, что нуждается в заемных.
Так с нашим радушием. Достаточно перебить Шарик по процентам на остаток собственных.
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wig
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:08
Пополнить Моню с зарплатной Укрсиба без комиса уже нельзя, кроме как снять с банкомата и закинуть? Или с приложения Мони (ссылка/прямой) можно, никто, случаем, не интересовался?
Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки або номеру картки за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) - 1%
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Slx
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:16
А моно тут до чого? Питай в Укрсиба.
Можеш сплатити за реквізитами.
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Кочевник
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Додано: Суб 17 сер, 2019 16:00
Кочевник написав:А моно тут до чого? Питай в Укрсиба.
Можеш сплатити за реквізитами.
Ну как бы не до чого.
А как бы из-за него Приват ввёл эту комиссию ну а все остальные просто следуют тренду.
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Aps
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Додано: Нед 18 сер, 2019 08:04
Slx написав:
Пополнить Моню с зарплатной Укрсиба без комиса уже нельзя, кроме как снять с банкомата и закинуть? Или с приложения Мони (ссылка/прямой) можно, никто, случаем, не интересовался?
Безготівкове перерахування коштів із застосуванням платіжної картки або номеру картки за допомогою послуг MasterCard MoneySend та Visa Direct (надаються сторонніми банками) - 1%
Можешь отправить СЕП, будет дешевле. А ещё надо смотреть на тарифы твоего зарплатной проекта. Если тарифы нестандартные - есть вероятность что ввод комисса за п2п их не коснулся.
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maxim2014
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