видача карт це взагалі не проблема
проблеми в моно інші - напр. валютні вклади
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 10:28
Ratatui
видача карт це взагалі не проблема
проблеми в моно інші - напр. валютні вклади
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 18 сер, 2019 11:40
Скорее всего, на какой-то точке выдачи карт, девочка решила подзаработать и скопировала карты, которые потом выдавала. Банк блочит сразу все карты, которые могут быть скомпрометированы. Имхо
У меня были пару раз замены карт по инициативе банков
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