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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1441144214431444
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:28

Ratatui

видача карт це взагалі не проблема
http://prntscr.com/ou4z22

проблеми в моно інші - напр. валютні вклади
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:40

  archvile написав:Вчера рано утром появляется попытка оплатить что-то в пиццерии в бразильской валюте, статус операции - "Отказ". К вечеру пришло сообщение, что карта скомпрометирована и заблокирована, заказал в приложении новую карту. Вот и думаю - как такое могло произойти? Карту никому не давал, правда несколько раз оплачивал ней покупки в интернете... Случалась ли у кого аналогичная ситуация?

Скорее всего, на какой-то точке выдачи карт, девочка решила подзаработать и скопировала карты, которые потом выдавала. Банк блочит сразу все карты, которые могут быть скомпрометированы. Имхо
У меня были пару раз замены карт по инициативе банков
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