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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1441144214431444
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:28

Ratatui

видача карт це взагалі не проблема
http://prntscr.com/ou4z22

проблеми в моно інші - напр. валютні вклади
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:40

  archvile написав:Вчера рано утром появляется попытка оплатить что-то в пиццерии в бразильской валюте, статус операции - "Отказ". К вечеру пришло сообщение, что карта скомпрометирована и заблокирована, заказал в приложении новую карту. Вот и думаю - как такое могло произойти? Карту никому не давал, правда несколько раз оплачивал ней покупки в интернете... Случалась ли у кого аналогичная ситуация?

Скорее всего, на какой-то точке выдачи карт, девочка решила подзаработать и скопировала карты, которые потом выдавала. Банк блочит сразу все карты, которые могут быть скомпрометированы. Имхо
У меня были пару раз замены карт по инициативе банков
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:58

Re: Monobank

Кто снимает наличные с карты монобанка в банкоматах приватбанка, за раз сколько можно снять ? Приват со своих карт выдает 20 000грн за 3 часа и максимум 4000 грн за разовую операцию.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:10

  Karmik написав:Кто снимает наличные с карты монобанка

Из нормальных людей - никто
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:18

mustbe
Кто из ненормальных тогда снимает, очень интересно узнать у них про лимиты.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:29

у владельца банкомата узнавать
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:29

  Karmik написав:mustbe
Кто из ненормальных тогда снимает, очень интересно узнать у них про лимиты.

Да нет тут таких, кто снимает нал с мони.
Не ищите.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:31

Кстати, интересно - а Горох снимает нал со своей карты ?
С одной стороны - не бедный мужик, может позволить себе поспонсировать. Причём - себя же.
С другой стороны - это реально тупо
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:52

  Karmik написав:Кто снимает наличные с карты монобанка в банкоматах приватбанка, за раз сколько можно снять ? Приват со своих карт выдает 20 000грн за 3 часа и максимум 4000 грн за разовую операцию.

У Мони нет договора с приватом, поэтому стандартные 1000 с карты мастеркарда, чуть больше с карты визы.
Bosstone
 
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