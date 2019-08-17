archvile написав:Вчера рано утром появляется попытка оплатить что-то в пиццерии в бразильской валюте, статус операции - "Отказ". К вечеру пришло сообщение, что карта скомпрометирована и заблокирована, заказал в приложении новую карту. Вот и думаю - как такое могло произойти? Карту никому не давал, правда несколько раз оплачивал ней покупки в интернете... Случалась ли у кого аналогичная ситуация?
Скорее всего, на какой-то точке выдачи карт, девочка решила подзаработать и скопировала карты, которые потом выдавала. Банк блочит сразу все карты, которые могут быть скомпрометированы. Имхо У меня были пару раз замены карт по инициативе банков
Ratatui написав:Может пропустил. Универсал подматывает лыжи из многих городов. Где теперь будут выдавать карты мони?
В точках выдачи, почта in time, полно везде, на крайняк новой поштой высылают
Кроме отделений Универсалбанка, мгновенную карту в гривне можно получить в точках выдачи Монобанка и агентов (Justin, Кредитмаркет). Список актуальных точек выдачи постоянно расширяется и доступен в приложении или на сайте monobank.ua/contacts.