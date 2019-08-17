Bosstone написав:
У Мони нет договора с приватом, поэтому стандартные 1000 с карты мастеркарда, чуть больше с карты визы.
Це за одну операцію. Максимум, здається, 15к на день.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 17:02
Це за одну операцію. Максимум, здається, 15к на день.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:03
guntherhouse777
Узнал у поддержки монобанка.
Значит с банкоматов приватбанка лимит за одну операцию 1000 грн. Ограничение на снятия с самих карт нет. Т.е. если нужно больше, необходимо несколько раз вставлять карту. А если уже нужна крупная сумма, тогда можно снять в отделениях ТАСКОМБАНКА с предварительным заказом.
Комиссия кассы составит 0,5% от суммы (минимум - 10 грн) + комиссия карты, (0,5% личные средства, 4% - кредитные средства).В банкоматах ТАСКОМБАНКА можно снять 5 000 грн за сутки.
p.s.
Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка.
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:08
Спонсорам - слава !
А guntherhouse777 без этой информации точно смог бы обойтись.
Как и все остальные посетители этого форума.
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:10
Изменения тарифов за манисенд коснулись всех карт. По крайней мере, я исключений не вижу.
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:11
Re: Monobank
Побольше бы таких чесных и открытых альтруистофф, глядишь и Моня бы вернул нормальный КБ за кредитные
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:13
а это у тасса для любых чужих карт такое или только для моно льготный тариф?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:15
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:32
Может почитаете пару страниц назад или поищете как снимать нормальным способом? Или вы ваша карма испортится от "лишних" карт других банков для снятия?
P.S. Кочевник, maxim2014, дякую, про СЕП (3 грн) знаю. Просто всю зарплату ж на Моню не кинути бо їх же без коміса (якщо що) не знімеш. А я якщо знімеш з домогою іншої картки, то який сенс, якщо те саме з зарплатної можна + тумб і боксів повно, ще й вийде безкоштовно.
Додано: Нед 18 сер, 2019 18:02
Додано: Нед 18 сер, 2019 18:04
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