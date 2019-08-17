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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1442144314441445
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:02

  Bosstone написав:
  Karmik написав:Кто снимает наличные с карты монобанка в банкоматах приватбанка, за раз сколько можно снять ? Приват со своих карт выдает 20 000грн за 3 часа и максимум 4000 грн за разовую операцию.

У Мони нет договора с приватом, поэтому стандартные 1000 с карты мастеркарда, чуть больше с карты визы.

Це за одну операцію. Максимум, здається, 15к на день.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:03

guntherhouse777
Узнал у поддержки монобанка.
Значит с банкоматов приватбанка лимит за одну операцию 1000 грн. Ограничение на снятия с самих карт нет. Т.е. если нужно больше, необходимо несколько раз вставлять карту. А если уже нужна крупная сумма, тогда можно снять в отделениях ТАСКОМБАНКА с предварительным заказом.
Комиссия кассы составит 0,5% от суммы (минимум - 10 грн) + комиссия карты, (0,5% личные средства, 4% - кредитные средства).В банкоматах ТАСКОМБАНКА можно снять 5 000 грн за сутки.

p.s.
Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:08

  Karmik написав:guntherhouse777
Узнал у поддержки монобанка.
...

Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка.

Спонсорам - слава !

А guntherhouse777 без этой информации точно смог бы обойтись.
Как и все остальные посетители этого форума.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:10

  maxim2014 написав:Можешь отправить СЕП, будет дешевле. А ещё надо смотреть на тарифы твоего зарплатной проекта. Если тарифы нестандартные - есть вероятность что ввод комисса за п2п их не коснулся.

Изменения тарифов за манисенд коснулись всех карт. По крайней мере, я исключений не вижу.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:11

Re: Monobank

  Karmik написав:Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка

Побольше бы таких чесных и открытых альтруистофф, глядишь и Моня бы вернул нормальный КБ за кредитные :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:13

  Karmik написав:Комиссия кассы составит 0,5% от суммы (минимум - 10 грн)

а это у тасса для любых чужих карт такое или только для моно льготный тариф?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:15

  Karmik написав:
p.s.
Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка.

Если не секрет, чем вызвано такое расточительство?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:32

  Karmik написав:Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка.

:| Может почитаете пару страниц назад или поищете как снимать нормальным способом? Или вы ваша карма испортится от "лишних" карт других банков для снятия?
P.S. Кочевник, maxim2014, дякую, про СЕП (3 грн) знаю. Просто всю зарплату ж на Моню не кинути бо їх же без коміса (якщо що) не знімеш. А я якщо знімеш з домогою іншої картки, то який сенс, якщо те саме з зарплатної можна + тумб і боксів повно, ще й вийде безкоштовно.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:02

  Maksi2 написав:
  Ratatui написав:Может пропустил. Универсал подматывает лыжи из многих городов. Где теперь будут выдавать карты мони?

В точках выдачи, почта in time, полно везде, на крайняк новой поштой высылают


У нас в селе точек выдачи ноль. НП походу наше всё.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:04

  mustbe написав:Кстати, интересно - а Горох снимает нал со своей карты ?
С одной стороны - не бедный мужик, может позволить себе поспонсировать. Причём - себя же.
С другой стороны - это реально тупо


У него отключена данная функция. Писал об этом в телеге.
Ratatui
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