То у вас певно і Універсала не було - для вас нічого не змінюється. Вперше картку можна отримати лише через точку видачі, доставка поштовими службами можлива лише для тих, хто вже клієнт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:01
То у вас певно і Універсала не було - для вас нічого не змінюється. Вперше картку можна отримати лише через точку видачі, доставка поштовими службами можлива лише для тих, хто вже клієнт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:21
Если деньги заходят со своего 2600 - комиссию за нал должны вернуть в конце месяца. Лично не испытывал но коллеги уже вроде пробовали, нужно уточнить.
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:25
Не в конце, а в начале следующего месяца. Но там важно указывать правильное назначение перевода. И есть ограничение по максимальной сумме компенсации - до 250 грн. в месяц.
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