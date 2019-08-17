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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1443144414451446
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:01

  Ratatui написав:
  Maksi2 написав:
  Ratatui написав:Может пропустил. Универсал подматывает лыжи из многих городов. Где теперь будут выдавать карты мони?

В точках выдачи, почта in time, полно везде, на крайняк новой поштой высылают


У нас в селе точек выдачи ноль. НП походу наше всё.

То у вас певно і Універсала не було - для вас нічого не змінюється. Вперше картку можна отримати лише через точку видачі, доставка поштовими службами можлива лише для тих, хто вже клієнт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:21

  mustbe написав:
  Karmik написав:guntherhouse777
Узнал у поддержки монобанка.
...

Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка.

Спонсорам - слава !

А guntherhouse777 без этой информации точно смог бы обойтись.
Как и все остальные посетители этого форума.

Если деньги заходят со своего 2600 - комиссию за нал должны вернуть в конце месяца. Лично не испытывал но коллеги уже вроде пробовали, нужно уточнить.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:25

  curiousobro написав:Если деньги заходят со своего 2600 - комиссию за нал должны вернуть в конце месяца. Лично не испытывал но коллеги уже вроде пробовали, нужно уточнить.

Не в конце, а в начале следующего месяца. Но там важно указывать правильное назначение перевода. И есть ограничение по максимальной сумме компенсации - до 250 грн. в месяц.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:20

Re: Monobank

  Slx написав:Может почитаете пару страниц назад или поищете как снимать нормальным способом? Или вы ваша карма испортится от "лишних" карт других банков для снятия?

Та дело не в карме и ни в картах других банков, они у меня есть. Меня интересует монобанк в целях вывода наличных без переводов на другие банки. Это для финмониторинга надо, чтобы не щекокотал потом за яйки.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:26

  Karmik написав:
  Slx написав:Может почитаете пару страниц назад или поищете как снимать нормальным способом? Или вы ваша карма испортится от "лишних" карт других банков для снятия?

Та дело не в карме и ни в картах других банков, они у меня есть. Меня интересует монобанк в целях вывода наличных без переводов на другие банки. Это для финмониторинга надо, чтобы не щекокотал потом за яйки.

Монобанк для этих целей не подходит.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:31

Skiw
Подходит, хорош для ввода, узнавал у тех кто крупные суммы заводит. К примеру с приватбанком в таких случаях проблемы.
Karmik
 
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