|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:01
Ratatui написав: Maksi2 написав: Ratatui написав:
Может пропустил. Универсал подматывает лыжи из многих городов. Где теперь будут выдавать карты мони?
В точках выдачи, почта in time, полно везде, на крайняк новой поштой высылают
У нас в селе точек выдачи ноль. НП походу наше всё.
То у вас певно і Універсала не було - для вас нічого не змінюється. Вперше картку можна отримати лише через точку видачі, доставка поштовими службами можлива лише для тих, хто вже клієнт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3431
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:21
mustbe написав: Karmik написав:guntherhouse777
Узнал у поддержки монобанка.
...
Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка.
Спонсорам - слава !
А guntherhouse777
без этой информации точно смог бы обойтись.
Как и все остальные посетители этого форума.
Если деньги заходят со своего 2600 - комиссию за нал должны вернуть в конце месяца. Лично не испытывал но коллеги уже вроде пробовали, нужно уточнить.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2250
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:25
curiousobro написав:
Если деньги заходят со своего 2600 - комиссию за нал должны вернуть в конце месяца. Лично не испытывал но коллеги уже вроде пробовали, нужно уточнить.
Не в конце, а в начале следующего месяца. Но там важно указывать правильное назначение перевода. И есть ограничение по максимальной сумме компенсации - до 250 грн. в месяц.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1241
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 22:20
Slx написав:
Может почитаете пару страниц назад или поищете как снимать нормальным способом? Или вы ваша карма испортится от "лишних" карт других банков для снятия?
Та дело не в карме и ни в картах других банков, они у меня есть. Меня интересует монобанк в целях вывода наличных без переводов на другие банки. Это для финмониторинга надо, чтобы не щекокотал потом за яйки.
-
Karmik
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 17.07.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 22:26
Karmik написав: Slx написав:
Может почитаете пару страниц назад или поищете как снимать нормальным способом? Или вы ваша карма испортится от "лишних" карт других банков для снятия?
Та дело не в карме и ни в картах других банков, они у меня есть. Меня интересует монобанк в целях вывода наличных без переводов на другие банки. Это для финмониторинга надо, чтобы не щекокотал потом за яйки.
Монобанк для этих целей не подходит.
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 22:31
Skiw
Подходит, хорош для ввода, узнавал у тех кто крупные суммы заводит. К примеру с приватбанком в таких случаях проблемы.
-
Karmik
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 17.07.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|