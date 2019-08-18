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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 18:02
Maksi2 написав: Ratatui написав:
Может пропустил. Универсал подматывает лыжи из многих городов. Где теперь будут выдавать карты мони?
В точках выдачи, почта in time, полно везде, на крайняк новой поштой высылают
У нас в селе точек выдачи ноль. НП походу наше всё.
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Ratatui
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Додано: Нед 18 сер, 2019 18:04
mustbe написав:
Кстати, интересно - а Горох снимает нал со своей карты ?
С одной стороны - не бедный мужик, может позволить себе поспонсировать. Причём - себя же.
С другой стороны - это реально тупо
У него отключена данная функция. Писал об этом в телеге.
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Ratatui
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Додано: Нед 18 сер, 2019 19:01
Ratatui написав: Maksi2 написав: Ratatui написав:
Может пропустил. Универсал подматывает лыжи из многих городов. Где теперь будут выдавать карты мони?
В точках выдачи, почта in time, полно везде, на крайняк новой поштой высылают
У нас в селе точек выдачи ноль. НП походу наше всё.
То у вас певно і Універсала не було - для вас нічого не змінюється. Вперше картку можна отримати лише через точку видачі, доставка поштовими службами можлива лише для тих, хто вже клієнт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 18 сер, 2019 19:21
mustbe написав: Karmik написав:guntherhouse777
Узнал у поддержки монобанка.
...
Собираюсь примкнуть к ненормальным кто снимает с карты монобанка.
Спонсорам - слава !
А guntherhouse777
без этой информации точно смог бы обойтись.
Как и все остальные посетители этого форума.
Если деньги заходят со своего 2600 - комиссию за нал должны вернуть в конце месяца. Лично не испытывал но коллеги уже вроде пробовали, нужно уточнить.
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curiousobro
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Додано: Нед 18 сер, 2019 19:25
curiousobro написав:
Если деньги заходят со своего 2600 - комиссию за нал должны вернуть в конце месяца. Лично не испытывал но коллеги уже вроде пробовали, нужно уточнить.
Не в конце, а в начале следующего месяца. Но там важно указывать правильное назначение перевода. И есть ограничение по максимальной сумме компенсации - до 250 грн. в месяц.
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Bosstone
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:20
Slx написав:
Может почитаете пару страниц назад или поищете как снимать нормальным способом? Или вы ваша карма испортится от "лишних" карт других банков для снятия?
Та дело не в карме и ни в картах других банков, они у меня есть. Меня интересует монобанк в целях вывода наличных без переводов на другие банки. Это для финмониторинга надо, чтобы не щекокотал потом за яйки.
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Karmik
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:26
Karmik написав: Slx написав:
Может почитаете пару страниц назад или поищете как снимать нормальным способом? Или вы ваша карма испортится от "лишних" карт других банков для снятия?
Та дело не в карме и ни в картах других банков, они у меня есть. Меня интересует монобанк в целях вывода наличных без переводов на другие банки. Это для финмониторинга надо, чтобы не щекокотал потом за яйки.
Монобанк для этих целей не подходит.
Skiw
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Skiw
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:31
Skiw
Подходит, хорош для ввода, узнавал у тех кто крупные суммы заводит. К примеру с приватбанком в таких случаях проблемы.
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Karmik
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Додано: Пон 19 сер, 2019 05:00
Karmik, крупные суммы — это какие?
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Додано: Пон 19 сер, 2019 07:17
Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону.
А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
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safonovstanislav
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