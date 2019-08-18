|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 07:37
safonovstanislav
Хотите заплатить, включаете NFC на Android, платите и выключаете. Все просто.
безконтактно не нужен пароль при сумме не выше 500 грн (вроде как), все что больше, ввод пин-кода. + В моб. приложении необходимо использовать лимиты. Как-то так.
Вы хотите и удобство и безопасность. Нужно найти для себя индивидуально золотую середину.
-
alex2013a90
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 19.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:20
safonovstanislav написав:
Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону.
А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
NFC рекомендует чтобы был включен пин код для блокировки смартфона или сканер отпечатков пальцев. Если более около 30 секунд разблокированый экран , то включается запрос за пин или сканер.
Вы пользуетесь год и только сейчас поднимаете вопрос? Алла - можно поставить лимиты и Ощад. В обоих есть кешбэк. Ощад мастеркард ревардс 0.5-0.9% на все покупки.
Возьмите ощад и не выдумывайте
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 976
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:23
alex2013a90 написав:
безконтактно не нужен пароль при сумме не выше 500 грн (вроде как), все что больше, ввод пин-кода
В том то и дело, что при оплате физической картой. Если платишь телефоном, вроде бы как, безлимитно, можно хоть миллиард без пин-кода оплатить.
Кстати да, выключать nfc - хорошая идея. Как-то даже не подумал об этом
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2203
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:29
proftpd66 написав:
Вы пользуетесь год и только сейчас поднимаете вопрос?
Если честно я чуть прифигел от такой наглости. Сейчас продавцы вообще думают, что покупателю не обязательно видеть сумму на экране терминала. Это с учётом того, что любая сумма проходит без пин-кода. А оказывается, бывает и такое, как я описал. Вот и задумался
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2203
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:53
safonovstanislav написав:
А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
А теперь представим ситуацию.
К вам подбежал человек, прижался терминалом и убежал.
Во-первых, для транзакции нужно, чтобы карта была в зоне действия терминала около 2-х секунд на расстоянии порядка 5 сантиметров.
Во-вторых, даже если это получилось, то деньги у вас заблокировались, а не списались со счёта. Вы обнаружили пропажу и позвонили в банк, там помогли узнать банк, обслуживающий терминал, который, в свою очередь, знает каждого владельца POS-терминала, что и делает потенциальное мошенничество такого рода бессмысленным.
-
sauvignon
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 19.08.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:07
safonovstanislav написав:
Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону.
А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет
не будет такого.
это все равно что украсть у вас кошелек и оставить визитку
терминалы это же вам не сим карты ноунейм. терминал оформляется в банке с предоставлением всех доков.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5284
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:10
safonovstanislav написав: proftpd66 написав:
Вы пользуетесь год и только сейчас поднимаете вопрос?
Если честно я чуть прифигел от такой наглости. Сейчас продавцы вообще думают, что покупателю не обязательно видеть сумму на экране терминала. Это с учётом того, что любая сумма проходит без пин-кода. А оказывается, бывает и такое, как я описал. Вот и задумался
я всегда беру чек с терминала и смотрю сколько сняли. ну и плюс смс приходят от банка.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5284
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:18
mephala написав:
не будет такого.
это все равно что украсть у вас кошелек и оставить визитку
терминалы это же вам не сим карты ноунейм. терминал оформляется в банке с предоставлением всех доков.
Верно,гдет Горох недавно писал,мол начитались такого,но спокуха!Мы всё мигом уладим.Вопрос снимается как глупый.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2839
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:21
Мизантрóп написав: mephala написав:
не будет такого.
это все равно что украсть у вас кошелек и оставить визитку
терминалы это же вам не сим карты ноунейм. терминал оформляется в банке с предоставлением всех доков.
Верно,гдет Горох недавно писал,мол начитались такого,но спокуха!Мы всё мигом уладим.Вопрос снимается как глупый.
а как работает технология перевода денег с карты на карту при участии двух смартов? там через считывание QR кода или как?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5284
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:23
mephala написав: Мизантрóп написав: mephala написав:
не будет такого.
это все равно что украсть у вас кошелек и оставить визитку
терминалы это же вам не сим карты ноунейм. терминал оформляется в банке с предоставлением всех доков.
Верно,гдет Горох недавно писал,мол начитались такого,но спокуха!Мы всё мигом уладим.Вопрос снимается как глупый.
а как работает технология перевода денег с карты на карту при участии двух смартов? там через считывание QR кода или как?
Ну у моно была фича типа потрясти двумя могильники и можно инициировать перевод. Но там по любому подтверждение должно быть
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|