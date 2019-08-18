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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1445144614471448>
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:37

safonovstanislav
Хотите заплатить, включаете NFC на Android, платите и выключаете. Все просто.
безконтактно не нужен пароль при сумме не выше 500 грн (вроде как), все что больше, ввод пин-кода. + В моб. приложении необходимо использовать лимиты. Как-то так.
Вы хотите и удобство и безопасность. Нужно найти для себя индивидуально золотую середину.
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:20

:idea:
  safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону.
А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет


NFC рекомендует чтобы был включен пин код для блокировки смартфона или сканер отпечатков пальцев. Если более около 30 секунд разблокированый экран , то включается запрос за пин или сканер.

Вы пользуетесь год и только сейчас поднимаете вопрос? Алла - можно поставить лимиты и Ощад. В обоих есть кешбэк. Ощад мастеркард ревардс 0.5-0.9% на все покупки.

Возьмите ощад и не выдумывайте :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:23

  alex2013a90 написав:безконтактно не нужен пароль при сумме не выше 500 грн (вроде как), все что больше, ввод пин-кода

В том то и дело, что при оплате физической картой. Если платишь телефоном, вроде бы как, безлимитно, можно хоть миллиард без пин-кода оплатить.
Кстати да, выключать nfc - хорошая идея. Как-то даже не подумал об этом
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:29

  proftpd66 написав:Вы пользуетесь год и только сейчас поднимаете вопрос?

Если честно я чуть прифигел от такой наглости. Сейчас продавцы вообще думают, что покупателю не обязательно видеть сумму на экране терминала. Это с учётом того, что любая сумма проходит без пин-кода. А оказывается, бывает и такое, как я описал. Вот и задумался
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:53

  safonovstanislav написав:А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет

А теперь представим ситуацию.
К вам подбежал человек, прижался терминалом и убежал.
Во-первых, для транзакции нужно, чтобы карта была в зоне действия терминала около 2-х секунд на расстоянии порядка 5 сантиметров.
Во-вторых, даже если это получилось, то деньги у вас заблокировались, а не списались со счёта. Вы обнаружили пропажу и позвонили в банк, там помогли узнать банк, обслуживающий терминал, который, в свою очередь, знает каждого владельца POS-терминала, что и делает потенциальное мошенничество такого рода бессмысленным.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:07

  safonovstanislav написав:Вчера произошла интересная ситуация. Сейчас все позагружали карты в телефон и продавцы к этому уже привыкли. Говорю кассиру в фастфуде, что хочу оплатить картой, он берёт мобильный терминал и подносит к моему телефону. И тут до меня доходит, что не только я могу оплатить касанием телефона, но и продавец может получить оплату касанием терминала к телефону.
А теперь представим ситуацию. Вот я, например, сижу на улице, читаю интернет, телефон соответственно разблокирован, ко мне незаметно подходит человек, неожиданно притрагивается терминалом к телефону с оплатой, скажем, на 50 000 грн, и начинает убегать. Что делать? Ведь даже догонять его мало смысла, т. к. физически у него денег нет

не будет такого.
это все равно что украсть у вас кошелек и оставить визитку :mrgreen:
терминалы это же вам не сим карты ноунейм. терминал оформляется в банке с предоставлением всех доков.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:10

  safonovstanislav написав:
  proftpd66 написав:Вы пользуетесь год и только сейчас поднимаете вопрос?

Если честно я чуть прифигел от такой наглости. Сейчас продавцы вообще думают, что покупателю не обязательно видеть сумму на экране терминала. Это с учётом того, что любая сумма проходит без пин-кода. А оказывается, бывает и такое, как я описал. Вот и задумался

я всегда беру чек с терминала и смотрю сколько сняли. ну и плюс смс приходят от банка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:18

Re: Monobank

  mephala написав:не будет такого.
это все равно что украсть у вас кошелек и оставить визитку
терминалы это же вам не сим карты ноунейм. терминал оформляется в банке с предоставлением всех доков.
Верно,гдет Горох недавно писал,мол начитались такого,но спокуха!Мы всё мигом уладим.Вопрос снимается как глупый.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:21

  Мизантрóп написав:
  mephala написав:не будет такого.
это все равно что украсть у вас кошелек и оставить визитку
терминалы это же вам не сим карты ноунейм. терминал оформляется в банке с предоставлением всех доков.
Верно,гдет Горох недавно писал,мол начитались такого,но спокуха!Мы всё мигом уладим.Вопрос снимается как глупый.

а как работает технология перевода денег с карты на карту при участии двух смартов? там через считывание QR кода или как?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:23

  mephala написав:
  Мизантрóп написав:
  mephala написав:не будет такого.
это все равно что украсть у вас кошелек и оставить визитку
терминалы это же вам не сим карты ноунейм. терминал оформляется в банке с предоставлением всех доков.
Верно,гдет Горох недавно писал,мол начитались такого,но спокуха!Мы всё мигом уладим.Вопрос снимается как глупый.

а как работает технология перевода денег с карты на карту при участии двух смартов? там через считывание QR кода или как?

Ну у моно была фича типа потрясти двумя могильники и можно инициировать перевод. Но там по любому подтверждение должно быть
Flamingo
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