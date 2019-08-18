Чёта ржу.. Понимаю что тут написаны "мобильники", но ржу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:32
Re: Monobank
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37
а как работает технология перевода денег с карты на карту при участии двух смартов? там через считывание QR кода или как?[/quote]
NFC - способ передачи информации на очень (до 5 см) расстояниях. По этому каналу связи передаются данные по карте, те же, что вы вводили бы вручную.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37
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