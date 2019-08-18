RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1445144614471448
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:32

Re: Monobank

  Flamingo написав:потрясти двумя могильники

Чёта ржу.. Понимаю что тут написаны "мобильники", но ржу :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37

  mephala написав: Верно,гдет Горох недавно писал,мол начитались такого,но спокуха!Мы всё мигом уладим.Вопрос снимается как глупый.

а как работает технология перевода денег с карты на карту при участии двух смартов? там через считывание QR кода или как?[/quote]
NFC - способ передачи информации на очень (до 5 см) расстояниях. По этому каналу связи передаются данные по карте, те же, что вы вводили бы вручную.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 465
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:потрясти двумя могильники

Чёта ржу.. Понимаю что тут написаны "мобильники", но ржу :)

Да прикольно вышло. Т9 или как там оно сейчас зовётся иногда такую чушь порет :)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2700
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1445144614471448
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lel, ramaz, riwalir і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14473)
19.08.2019 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.