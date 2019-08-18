Чёта ржу.. Понимаю что тут написаны "мобильники", но ржу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:32
Re: Monobank
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37
а как работает технология перевода денег с карты на карту при участии двух смартов? там через считывание QR кода или как?[/quote]
NFC - способ передачи информации на очень (до 5 см) расстояниях. По этому каналу связи передаются данные по карте, те же, что вы вводили бы вручную.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:37
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:45
Re: Monobank
там по геолокации.без НФЦ смартами трусить можно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:45
Re: Monobank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:58
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:06
Re: Monobank
аааа, страаашно?
Дальше еще хуже будет. Уже внедряют РОС-термин-апликуху прям в мабилу с NFC.
Просто сядут на скамеечку рядышком два одиночества попами др. к др. и всьооо... 50тыщ тю-тю... а птом ищи на какого бомжв была та РОС-апликуха зарегина
NFC нуна выключать, мабилу лочить, варежку не разевать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:11
Только со сберкнижкой в банк и кешем в карманах.
.... "варежку не разевать "
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:14
Кент оплачивал пару раз суммы 20к+ через NFC.
Оба раза был чек для кассира типа "позвоните в банк". Кассир звонит, объясняет ситуацию (типа настоящий клиент, покупает настоящий товар), ему называют какой-то код, кассир его вводит на терминале, и операция проходит.
Хотя сообщение о снятии приходит сразу после выхода первого чека "для кассира".
Дополнение: сначала высвечивается: спросить пин "да-нет"? Если "нет" - то вылазит чек с этим "звонком в банк-экваер". Если "да" - кент вводил пин-код от основной карты И прошло
У меня было в сильпо, когда было подряд несколько маленьких чеков в одном терминале, и запросило код разблокировки телефона на последнем чеке (телефон был разблокирован, но высветилось какое-то окошко, наверно гугл-пея)
Так что не все операции "так просто" проходят по NFC без ПИН и приколов
Ну и, как выше писали, - терминал же выдают не на анонимуса. В теории можно на бомжа оформить, но это будет стоить столько, что "выторг" не покроет такие "затраты"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:21
Ещё момент:
есть лимит для безпиновых оплат физическими бесконтактными картами. Раньше был 100грн, сейчас должны повысить, но экваеры этим не заморачиваются, и много где так и есть 100грн до сих пор.
И если платить телефоном через NFC в пределах этого "безпинового лимита" - то телефон можно не разблокировать, а просто "разбудить экран", например кнопкой питания (или у кого как). Т.е. например операции до 100грн можно платить телефоном вообще его никак не разблокируя, а просто включив экран (я сам так плачу, проверял не раз)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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